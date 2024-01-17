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Мінінфраструктури: Україна разом із ЄС готує «якісь запобіжники» проти нових перекриттів кордону
13:56 17.01.2024 |
Україна та Європейський Союз планують розробити запобіжники проти блокування кордону в майбутньому. Про це в ефірі національного телемарафону в середу сказав заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.
"Кордони мають бути вільними, особливо в період воєнного стану. Тому ми зараз працюємо з Єврокомісією для того, щоб проговорити та зробити якісь запобіжники, щоб кордони й дороги до пунктів пропуску не могли блокуватись", - сказав він, відповідаючи на питання, чи не стануть блокування пунктів пропуску традиційними.
З 6 листопада до 16 січня три найбільших вантажних пункти пропуску на кордоні між Україною та Польщею блокували польські перевізники.
Наприкінці 2023 року також були випадки блокування кордону з боку словацьких перевізників.
На початку січня 2024 року за їхнім прикладом до блокування кордону вдалися румунські фермери, хоча усі їхні вимоги стосуються виключно уряду Румунії. До самої України у них претензій немає.
Сергій Деркач розповів, що Україна з кожною країною Євросоюзу розробляє карту розбудови пунктів пропуску, щоб їх стало набагато більше.
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