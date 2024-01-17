Продажі гібридних авто за рік зросли у понад двічі. Найпопулярніші моделі

Упродовж 2023 року український автопарк поповнили понад 17,2 тис. гібридних легкових авто.

Як повідомляє "Укравтопром", це на 55% більше, ніж роком раніше та лише на 8% менше у порівнянні з довоєнним 2021 року.

Зазначається, що частка нових авто з цієї кількості становила 63%. Загалом на ринку нових легковиків "гібриди" охопили майже 18% продажів.

Лідером ринку нових гібридів став Toyota RAV-4 (1822 штуки), другий за популярністю - Nnissan Qashqai (1041), третій - Mercedes-Benz GLE (790).

Водночас у реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість тримає Ford Fusion US (688 одиниць). Також у лідерській трійці Toyota Prius (514) та Chevrolet Volt (468).