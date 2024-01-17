Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС і Німеччина нададуть гранти по 10 тисяч євро українським підприємствам

10:51 17.01.2024 |

Економіка

 

Українські мікро-, малі та середні підприємства (ММСП) з експортною спроможністю та інноваційним потенціалом можуть отримати 100 грантів до 10 000 євро для відновлення та розвитку.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Гроші надаються у межах ініціативи EU4Business за фінансування Європейського Союзу та уряду Німеччини.

До участі у конкурсі можуть долучитися ММСП, що працюють в сферах:

* переробки (машинобудівна, меблева, харчова та легка промисловість);
* креативних індустрій;
* логістики та транспорту;
* інших секторах з потенціалом експорту або створення інновацій (наприклад, освітні та медичні послуги).

Подати заявку на отримання гранту можна з 16 січня до 11 лютого 2024 року за посиланням.

За словами заступниці міністра економіки Надії Бігун, стимулювання розвитку малого й середнього бізнесу є надзвичайно важливим, адже саме бізнес тримає економіку і дозволяє забезпечувати оборонні потреби, які фінансуються за рахунок сплачених ним податків.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,9247
  0,0606
 0,16
EUR
 1
 41,2848
  0,1915
 0,46

Курс обміну валют на сьогодні, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9620  0,10 0,26 38,6228  0,15 0,37
EUR 41,4080  0,35 0,85 42,2952  0,31 0,73

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9050  0,02 0,04 37,9400  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес