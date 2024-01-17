Фінансові новини
- |
- 17.01.24
- |
- 13:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
ЄС і Німеччина нададуть гранти по 10 тисяч євро українським підприємствам
10:51 17.01.2024 |
Українські мікро-, малі та середні підприємства (ММСП) з експортною спроможністю та інноваційним потенціалом можуть отримати 100 грантів до 10 000 євро для відновлення та розвитку.
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Гроші надаються у межах ініціативи EU4Business за фінансування Європейського Союзу та уряду Німеччини.
До участі у конкурсі можуть долучитися ММСП, що працюють в сферах:
* переробки (машинобудівна, меблева, харчова та легка промисловість);
* креативних індустрій;
* логістики та транспорту;
* інших секторах з потенціалом експорту або створення інновацій (наприклад, освітні та медичні послуги).
Подати заявку на отримання гранту можна з 16 січня до 11 лютого 2024 року за посиланням.
За словами заступниці міністра економіки Надії Бігун, стимулювання розвитку малого й середнього бізнесу є надзвичайно важливим, адже саме бізнес тримає економіку і дозволяє забезпечувати оборонні потреби, які фінансуються за рахунок сплачених ним податків.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина надасть Україні зброї у 2024 році на понад 7 млрд євро
|Данія і Нідерланди підготували для України перші два з 14 обіцяних Leopard 2
|Стратегія доходів: перехід до економіки воєнного часу чи гальмо її розвитку
|Кабмін дозволив підприємствам ОПК бронювати співробітників від мобілізації без обмежень
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Продажі гібридних авто за рік зросли у понад двічі. Найпопулярніші моделі
|ЄС і Німеччина нададуть гранти по 10 тисяч євро українським підприємствам
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.01.24
|Укргазвидобування торік сплатило ₴23,8 мільярда ренти
|Наглядову раду «Української оборонної промисловості» очолив Ломджарія
|Нафта падає, оскільки відновлення економіки Китаю розчаровує, а долар зміцнюється
Бізнес
|Apple Watch втратять функцію визначення кисню в крові, щоб відновити продажі в США
|Вперше в історії. Google прокладе інтернет-кабель з Південної Америки до Австралії
|Фейковий CEO криптофонду HyperVerse знайшовся – вигадану людину зіграв актор за €4700
|ШІ вплине на 40 відсотків робочих місць у світі - МВФ
|Rakuten відкрив новий офіс у Києві
|ChatGPT дозволили використовувати у військових цілях
|Honda представила нову лінійку електромобілів Honda Zero, яка вийде в 2026 році