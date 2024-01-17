Видатки на виплати військовим за рік сягнули 950 мільярдів – це третина всього держбюджету

На грошове утримання військовослужбовців у 2023 році спрямовано 943,8 мільярда гривень, в тому числі у грудні минулого року ці видатки зросли до 107,8 млрд грн.

При цьому всі касові видатків загального фонду державного бюджету за минулий рік становили 3 034,2 млрд грн, у тому числі у грудні вони збільшились до 401,4 млрд гривень, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Крім того, 516,8 мільярда гривень минулого року спрямували на підтримку Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування.

Серед інших видатків минулого року найбільше витратили:

* 527,8 млрд грн (у грудні - 54,4 млрд грн) - на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 17,4% від загального обсягу видатків.

* 247,6 млрд грн (у грудні - 22,6 млрд грн) - на обслуговування державного боргу або 8,2% від загального обсягу;

* 148,6 млрд грн (у грудні - 13 млрд грн) - на трансферти місцевим бюджетам або 4,9% від загального обсягу.