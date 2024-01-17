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Польські перевізники повністю розблокували кордон з Україною
21:51 16.01.2024 |
Польські перевізники ввечері 16 січня завершили блокування останнього пункту пропуску на кордоні з Україною "Ягодин-Дорогуськ" після домовленості з урядом Польщі про призупинення свого протесту.
Про це, як пише "Європейська правда", оголосила Державна прикордонна служба України.
За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, на яку посилається ДПСУ, о 20:00 польські перевізники завершили акцію протесту на кордоні.
"Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі. Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень", - додали там.
Раніше у вівторок польські перевізники призупинили блокаду інших пунктів пропуску "Краківець" та "Рава-Руська".
За угодою з урядом Польщі перевізники, які блокують три пункти пропуску на кордоні з Україною, призупинять свій протест до 1 березня. Він тривав із початку листопада, головною вимогою польських перевізників було відновлення системи дозволів для українських водіїв.
В Україні висловили сподівання, що блокада після 1 березня вже не відновиться.
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