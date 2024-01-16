Фінансові новини
- |
- 16.01.24
- |
- 20:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Держгеокадастр визначив коефіцієнт індексації грошової оцінки земель за минулий рік
17:56 16.01.2024 |
Державна служба України з геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) визначила коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель за 2023 рік, які становили 1,051.
"Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель (пункт 289.2 статті 289 Податкового кодексу України)", - сказано в повідомленні Держгеокадастру.
Оскільки індекс споживчих цін у 2023 році становив 105,1%, то відповідно до вимог Податкового кодексу України значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель за 2023 рік визначено на рівні 1,051.
Виписки, які були сформовані автоматично програмним забезпеченням Державного земельного кадастру в період 1-15 січня 2024 року, не містять коефіцієнтів індексації за 2023 рік, відповідно значення нормативної грошової оцінки земельних ділянок, зазначене в цих витягах, вимагає перерахунку із застосуванням коефіцієнта індексації за 2023 рік.
Із коефіцієнтами індексації грошової оцінки земель в Україні за 1996-2023 роки можна ознайомитись на сайті Держгеокадастру.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Стратегія доходів: перехід до економіки воєнного часу чи гальмо її розвитку
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін дозволив підприємствам ОПК бронювати співробітників від мобілізації без обмежень
|Блокада кордону з Україною призупиняється до 1 березня - у Польщі підписали угоду
|Оприлюднено проект нового Трудового кодексу на заміну закону 1971 року
|Воїни ПС ЗСУ знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 - Залужний
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Держгеокадастр визначив коефіцієнт індексації грошової оцінки земель за минулий рік
|Стратегія доходів: перехід до економіки воєнного часу чи гальмо її розвитку
|Польща обговорює з Києвом запровадження ліцензій на імпорт - ЗМІ
|ЄБА закликає уряд терміново відновити роботу ринку небезпечних відходів
|Рада розблокувала підписання закону про легалізацію медичного канабісу
|Рада провалила запровадження штрафів за порушення комендантської години
Бізнес
|ШІ вплине на 40 відсотків робочих місць у світі - МВФ
|Rakuten відкрив новий офіс у Києві
|ChatGPT дозволили використовувати у військових цілях
|Honda представила нову лінійку електромобілів Honda Zero, яка вийде в 2026 році
|Honda анонсувала новий логотип для електромобілів
|ASUS представила монітор ZenScreen Fold OLED MQ17QH з гнучким OLED-дисплеєм на 17.3"
|OpenAI офіційно запустила маркетплейс чат-ботів GPT Store