Держгеокадастр визначив коефіцієнт індексації грошової оцінки земель за минулий рік

Державна служба України з геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) визначила коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель за 2023 рік, які становили 1,051.

"Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель (пункт 289.2 статті 289 Податкового кодексу України)", - сказано в повідомленні Держгеокадастру.

Оскільки індекс споживчих цін у 2023 році становив 105,1%, то відповідно до вимог Податкового кодексу України значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель за 2023 рік визначено на рівні 1,051.

Виписки, які були сформовані автоматично програмним забезпеченням Державного земельного кадастру в період 1-15 січня 2024 року, не містять коефіцієнтів індексації за 2023 рік, відповідно значення нормативної грошової оцінки земельних ділянок, зазначене в цих витягах, вимагає перерахунку із застосуванням коефіцієнта індексації за 2023 рік.

Із коефіцієнтами індексації грошової оцінки земель в Україні за 1996-2023 роки можна ознайомитись на сайті Держгеокадастру.