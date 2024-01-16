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АНАЛІТИКА

Польща обговорює з Києвом запровадження ліцензій на імпорт - ЗМІ

 

Польща веде переговори з Києвом з приводу введення ліцензій на імпорт, що може стати рішенням для польських фермерів, які побоюються надмірного імпорту продукції з України.

Про це стало відомо польській радіостанції RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Польща веде переговори з Україною про запровадження імпортних ліцензій, які б обмежили надходження з України не лише зернових, але й фруктів, овочів, птиці, яєць чи цукру. Європейська комісія пропонувала таке рішення ще минулого року, але тепер польська влада має намір запровадити новий запобіжний захід, а саме перевірку надійності українських ліцензій.

Хоча таке рішення не зовсім відповідатиме принципам вільного ринку, Брюссель готовий на нього погодитися за умови, що польсько-українська суперечка буде завершена.

Однак поки що, як стало відомо RMF FM, Україна не поспішає йти на компроміс у питанні ліцензій. Польські дипломати підозрюють, що Київ може чекати на іншу угоду. Йдеться про регламент ЄС щодо продовження безмитної торгівлі.

Впевненість у тому, що Єврокомісія не відмовиться від безмитного імпорту з України, дозволить Києву зайняти кращу позицію в переговорах з Варшавою.

Повідомляється, що як тільки ліцензії будуть запроваджені, Польща скасує нинішнє ембарго на український імпорт.

"Продовження цієї ситуації загрожує тим, що ЄК ініціює процедуру порушення законодавства Євросоюзу", - каже дипломат ЄС.

Більш сприятливі рішення також готуються в регламенті, який має бути прийнятий Брюсселем наступного тижня. Як з'ясувала RMF FM, це стосується нового положення про посилення захисного застереження. Досі екстрене гальмо у зв'язку з надмірним імпортом з України могло бути активоване лише в тому випадку, якщо проблеми виникали на всьому ринку ЄС. На відміну від цього, нова пропозиція передбачає його активацію навіть у разі регіональних перебоїв.

У такій ситуації вже через два тижні можна буде запровадити рішенням ЄК тимчасові торговельні обмеження з Україною терміном на чотири місяці. Лише після цього ЄК провела б поглиблений аналіз.

Аварійне гальмо означатиме можливість запровадження обмежень (наприклад, квот) у разі, наприклад, надмірного імпорту цукру з України.

Як повідомлялося, міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини у спільному листі до Єврокомісії зажадали введення імпортних мит на українське зерно через нібито недобросовісну конкуренцію.

У вересні 2023 року Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про обмеження на імпорт українського зерна після того, як Єврокомісія вирішила не продовжувати заборону на імпорт до п'яти сусідніх з Україною країн ЄС.

У відповідь Україна подала скаргу до Світової організації торгівлі проти цих трьох країн, а інші члени ЄС засудили їхні односторонні обмеження.
Ключові теги: Польща
 

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