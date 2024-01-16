Кабмін спростив припинення права власності на знищені об'єкти для удосконалення програми «єВідновлення» - Шмигаль

Кабінет Міністрів спростив припинення права власності на знищені об'єкти для удосконалення механізму реалізації програми "єВідновлення", повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні ухвалюємо постанову, яка удосконалить механізм реалізації програми "єВідновлення". Спрощуємо припинення права власності на знищений об'єкт. Покращуємо взаємодію міністерств щодо обміну інформацією. Прописуємо чіткий алгоритм оскарження дій комісій. Оновлюємо порядок нарахування коштів та їх використання на будівництво приватного, садового чи дачного будинку. Вносимо й інші зміни", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр наголосив, що головна мета - усунути незручності та розбіжності, щоб максимально спростити шлях від подання заявки до отримання компенсації, купівлі або будівництва житла.