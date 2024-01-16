Фінансові новини
- |
- 16.01.24
- |
- 20:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін спростив припинення права власності на знищені об'єкти для удосконалення програми «єВідновлення» - Шмигаль
14:37 16.01.2024 |
Кабінет Міністрів спростив припинення права власності на знищені об'єкти для удосконалення механізму реалізації програми "єВідновлення", повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Сьогодні ухвалюємо постанову, яка удосконалить механізм реалізації програми "єВідновлення". Спрощуємо припинення права власності на знищений об'єкт. Покращуємо взаємодію міністерств щодо обміну інформацією. Прописуємо чіткий алгоритм оскарження дій комісій. Оновлюємо порядок нарахування коштів та їх використання на будівництво приватного, садового чи дачного будинку. Вносимо й інші зміни", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.
Прем'єр наголосив, що головна мета - усунути незручності та розбіжності, щоб максимально спростити шлях від подання заявки до отримання компенсації, купівлі або будівництва житла.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Стратегія доходів: перехід до економіки воєнного часу чи гальмо її розвитку
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін дозволив підприємствам ОПК бронювати співробітників від мобілізації без обмежень
|Блокада кордону з Україною призупиняється до 1 березня - у Польщі підписали угоду
|Оприлюднено проект нового Трудового кодексу на заміну закону 1971 року
|Воїни ПС ЗСУ знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 - Залужний
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Держгеокадастр визначив коефіцієнт індексації грошової оцінки земель за минулий рік
|Стратегія доходів: перехід до економіки воєнного часу чи гальмо її розвитку
|Польща обговорює з Києвом запровадження ліцензій на імпорт - ЗМІ
|ЄБА закликає уряд терміново відновити роботу ринку небезпечних відходів
|Рада розблокувала підписання закону про легалізацію медичного канабісу
|Рада провалила запровадження штрафів за порушення комендантської години
Бізнес
|ШІ вплине на 40 відсотків робочих місць у світі - МВФ
|Rakuten відкрив новий офіс у Києві
|ChatGPT дозволили використовувати у військових цілях
|Honda представила нову лінійку електромобілів Honda Zero, яка вийде в 2026 році
|Honda анонсувала новий логотип для електромобілів
|ASUS представила монітор ZenScreen Fold OLED MQ17QH з гнучким OLED-дисплеєм на 17.3"
|OpenAI офіційно запустила маркетплейс чат-ботів GPT Store