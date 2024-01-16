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Кабмін виділив 792 млн грн на закупівлю боєприпасів, тепловізорів і дронів - Шмигаль

13:16 16.01.2024 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів виділив 792 млн грн на закупівлю боєприпасів, тепловізорів і дронів, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Іще одне важливе рішення на порядку денному стосується оборони держави, що є для всіх нас пріоритетом №1. З резервного фонду держбюджету виділяємо 792 млн грн на зміцнення обороноздатності", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема ці додаткові кошти розподіляються військовими підрозділами на закупівлю боєприпасів, тепловізорів і дронів.

"Ідеться саме про додаткове фінансування для кожної бригади пропорційно до сплаченого в грудні ПДФО. Посилюємо нашу армію для ефективної протидії ворогу, для звільнення і захисту наших земель, для якнайшвидшої перемоги", - підсумував він.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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