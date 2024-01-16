Ціни на вантажні перевезення зросли на 15-20% через блокування українського кордону

Ціни на вантажні автоперевезення зросли на 15-20% через заблоковані пропускні пункти на українсько-польському та українсько-румунському кордонах.

Як передає Укрінформ, про це розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич у телемарафоні «Єдині новини».

«Основні збитки стосуються транспортних витрат. Кожен день простою автомобілів коштує грошей, тому ціни на перевезення зростають на 15-20%», - сказав він.

Дмитрасевич зазначив, що румунські фермери, які почали блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною, вимагають від свого уряду збільшення підтримки. За словами заступника міністра, Україна зараз не імпортує в Румунію пшеницю, ріпак, соняшник та кукурудзу, а перевозить цю продукцію транзитом до портів.

«Тому як таких вимог до України, як нам відомо, в принципі немає», - додав Дмитрасевич.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок поблизу трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова - Краківець», «Гребенне - Рава-Руська», «Дорогуськ - Ягодин». Серед основних вимог - повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

З 6 січня у Польщі відновили рух вантажівок дорогою до прикордонного пункту пропуску «Медика - Шегині».

На території Румунії фермери 13 і 14 січня блокували рух українських вантажівок через пункт пропуску «Сірет».

15 січня румунські фермери знову заблокували рух вантажних автомобілів через пункт пропуску «Сірет», також почалося блокування пункту «Вікову-де-Сус».