Фінансові новини
- |
- 16.01.24
- |
- 17:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На кордоні з Румунією запрацюють два нові пункти пропуску для вантажів
12:35 16.01.2024 |
Україна та Румунія працюють над запуском двох нових вантажних пунктів пропуску на спільному кордоні.
Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.
Наголошується, що питання розбудови пунктів пропуску на спільному кордоні представники Агентства відновлення та Державної митної служби України обговорили з Надзвичайним і Повноважним Послом Румунії в Україні Александру Віктур Мікула. Однієї з тем обговорення стало відкриття нових КПП.
«Україна та Румунія працюють над новими проєктами вантажних пунктів пропуску Біла Криниця - Клімауць та Біла Церква - Сигету-Мармацей», - йдеться в повідомленні.
Наразі у підпорядкуванні Держагентства на кордоні з Румунією два КПП - «Солотвино - Сігету Мармацієй» у Закарпатській області, «Порубне - Сірет» у Чернівецькій області.
В установі зазначили, що під час війни пункти пропуску стали стратегічно важливим напрямком розвитку й підтримки експортного потенціалу та імпорту, відтак посилення пропускної спроможності, реконструкція самих КПП та інфраструктури навколо них є пріоритетом Агентства у 2024 році.
Як повідомлялося, команда Проєкту USAID "Економічна підтримка України" вже оглянула 20 із 42 українських дорожніх, залізничних та портових контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Молдовою, Польщею, Словаччиною та Румунією; швидке оновлення розпочалося на чотирьох пріоритетних КПП.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Стратегія доходів: перехід до економіки воєнного часу чи гальмо її розвитку
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін дозволив підприємствам ОПК бронювати співробітників від мобілізації без обмежень
|Блокада кордону з Україною призупиняється до 1 березня - у Польщі підписали угоду
|Оприлюднено проект нового Трудового кодексу на заміну закону 1971 року
|Воїни ПС ЗСУ знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 - Залужний
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Стратегія доходів: перехід до економіки воєнного часу чи гальмо її розвитку
|Польща обговорює з Києвом запровадження ліцензій на імпорт - ЗМІ
|Рада розблокувала підписання закону про легалізацію медичного канабісу
|Рада провалила запровадження штрафів за порушення комендантської години
|Кабмін дозволив підприємствам ОПК бронювати співробітників від мобілізації без обмежень
|Українці уклали 60 угод із купівлі житла за допомогою житлових сертифікатів - Мінвідновлення
Бізнес
|ШІ вплине на 40 відсотків робочих місць у світі - МВФ
|Rakuten відкрив новий офіс у Києві
|ChatGPT дозволили використовувати у військових цілях
|Honda представила нову лінійку електромобілів Honda Zero, яка вийде в 2026 році
|Honda анонсувала новий логотип для електромобілів
|ASUS представила монітор ZenScreen Fold OLED MQ17QH з гнучким OLED-дисплеєм на 17.3"
|OpenAI офіційно запустила маркетплейс чат-ботів GPT Store