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АНАЛІТИКА

На кордоні з Румунією запрацюють два нові пункти пропуску для вантажів

 

Україна та Румунія працюють над запуском двох нових вантажних пунктів пропуску на спільному кордоні.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Наголошується, що питання розбудови пунктів пропуску на спільному кордоні представники Агентства відновлення та Державної митної служби України обговорили з Надзвичайним і Повноважним Послом Румунії в Україні Александру Віктур Мікула. Однієї з тем обговорення стало відкриття нових КПП.

«Україна та Румунія працюють над новими проєктами вантажних пунктів пропуску Біла Криниця - Клімауць та Біла Церква - Сигету-Мармацей», - йдеться в повідомленні.

Наразі у підпорядкуванні Держагентства на кордоні з Румунією два КПП - «Солотвино - Сігету Мармацієй» у Закарпатській області, «Порубне - Сірет» у Чернівецькій області.

В установі зазначили, що під час війни пункти пропуску стали стратегічно важливим напрямком розвитку й підтримки експортного потенціалу та імпорту, відтак посилення пропускної спроможності, реконструкція самих КПП та інфраструктури навколо них є пріоритетом Агентства у 2024 році.

Як повідомлялося, команда Проєкту USAID "Економічна підтримка України" вже оглянула 20 із 42 українських дорожніх, залізничних та портових контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Молдовою, Польщею, Словаччиною та Румунією; швидке оновлення розпочалося на чотирьох пріоритетних КПП.
Ключові теги: Румунія
 

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