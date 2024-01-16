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Україна та Велика Британія запустили технологічний міст для ІТ-сектору
Україна та Велика Британія офіційно запустили технологічний міст UK-Ukraine TechBridge, що сприятиме розвитку українського ІТ-сектору.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
За його словами, тепер українські ІТ-компанії та стартапи матимуть ще більше можливостей для розвитку, зокрема, легше залучатимуть додаткове фінансування від британських інвесторів та отримуватимуть гранти.
"Проєкт дасть змогу українському бізнесу ефективніше співпрацювати з британськими колегами та партнерами. Ми вже зарекомендували себе як одна з найстійкіших технологічних екосистем у світі. Тож готові експортувати й шерити цей досвід далі", - зазначив урядовець.
Федоров наголосив, що проєкт UK-Ukraine TechBridge вигідний для обох країн, адже сприятиме розробці потужних спільних продуктів та послуг.
"Важлива частина цієї ініціативи - рескілінг- та апскілінг-програми для українських ІТ-спеціалістів. Про свій досвід та експертизу розкажуть представники топових світових компаній - Cisco, Salesforce, Oracle. Тож після участі в цих програмах українські розробники підсилять українську ІТ-індустрію", - додав міністр.
Федоров також подякував британцям та уряду Сполученого Королівства за підтримку технологічного майбутнього України.
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