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«Армія відновлення»: До суспільно-корисних робіт уже залучено більше 81 тисячі українців
09:16 16.01.2024 |
До урядового проєкту "Армія відновлення" вже залучено понад 81 тис. українців, на заробітну плату яким уряд спрямував 549 млн грн.
Як повідомила Державна служба зайнятості, згідно з оприлюдненими даними, станом на 15 січня 2024 року, починаючи з 1 жовтня 2022 року Державна служба зайнятості видала 81 269 направлень на виконання суспільно-корисних робіт, найбільше - у Харківській області (16 122 направлення).
Серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних є Донецька (10 301 направлення), Полтавська (9 861), Київська (9 795) та Чернігівська (8 959) області.
Загалом до проєкту "Армія відновлення" залучено 19 регіонів.
На виплату заробітної плати за участь у проєкті вже направлено 549 млн грн.
Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це Центр зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до виконання таких робіт. Із цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт.
Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 10 650 грн в разі роботи повний місяць. З 1 квітня 2024 року оплата зросте до 12 000 грн.
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