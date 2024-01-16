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«Армія відновлення»: До суспільно-корисних робіт уже залучено більше 81 тисячі українців

09:16 16.01.2024 |

Економіка

«Армія відновлення»: До суспільно-корисних робіт уже залучено більше 81 тисячі українців

 

До урядового проєкту "Армія відновлення" вже залучено понад 81 тис. українців, на заробітну плату яким уряд спрямував 549 млн грн.

Як повідомила Державна служба зайнятості, згідно з оприлюдненими даними, станом на 15 січня 2024 року, починаючи з 1 жовтня 2022 року Державна служба зайнятості видала 81 269 направлень на виконання суспільно-корисних робіт, найбільше - у Харківській області (16 122 направлення).

Серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних є Донецька (10 301 направлення), Полтавська (9 861), Київська (9 795) та Чернігівська (8 959) області.

Загалом до проєкту "Армія відновлення" залучено 19 регіонів.

На виплату заробітної плати за участь у проєкті вже направлено 549 млн грн.

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це Центр зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до виконання таких робіт. Із цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт.

Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 10 650 грн в разі роботи повний місяць. З 1 квітня 2024 року оплата зросте до 12 000 грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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