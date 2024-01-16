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Рекрутинг до ЗСУ. Вакансії у війську пропонуватимуть безробітним через центри зайнятості
В Україні вакансії від військових частин розміщуватимуть також у центрах зайнятості, де з ними зможуть ознайомитися безробітні. Ініціатива впроваджуватиметься в рамках вдосконалення систему рекрутингу до лав Збройних сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
У відомстві зазначили, що тепер вакансії, які військові частини розміщують на платформі https://defence.robota.ua/ від сайту оголошень про пошук роботи robota.ua, публікують на Єдиному порталі вакансій https://jobportal.dcz.gov.ua/ Державної служби зайнятості.
Відповідний документ про співпрацю було підписано заступницею глави Міноборони Наталією Калмиковою, директором Державного центру зайнятості Юлією Жовтяк та директором з інновацій robota.ua Сергієм Лозко.
"Ми продовжуємо розвивати проєкт рекрутингу до Сил оборони України. За два місяці його реалізації маємо понад 40 тисяч відгуків від громадян на вакансії, які пропонуються на чотирьох партнерських платформах", - розповіла представниця МОУ.
За її словами, така співпраця дозволить зробити рекрутинг більш ефективним.
"На наступному етапі співпраці ці вакансії пропонуватимуть безробітним людям в кожному регіоні України", - йдеться у заяві.
Деталі ініціативи
В Міноборони роз'яснили, що в першу чергу це стосується небойових спеціальностей, які мають забезпечити повноцінне функціонування та підтримку в тилу.
Надалі буде здійснюватися підбір та професійне навчання кандидатів на спеціальності під замовлення Cил оборони України.
Нагадаємо, мережа регіональних та базових центрів зайнятості налічує 535 установ та підрозділів. Тож взаємодія з ними дасть потужний поштовх для співпраці.
Рекрутинг до ЗСУ
Нагадаємо, раніше Міноборони запустило програму рекрутингу до Збройних сил України. Вона передбачає, що кожен охочий українець може обрати той підрозділ та вакансію, де хоче служити. Загалом процес схожий із працевлаштуванням.
Також у МОУ пояснювали, як будуть формувати зарплату для військових, яких рекрутують до ЗСУ. Крім того, Міноборони вже підписало угоди з трьома компаніями для рекрутингу.
Більше про те, що передбачає затверджена концепція Міноборони - читайте за посиланням.
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