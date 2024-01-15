Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 11 міс.-2023 зріс у 2,8 рази – Держстат

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-листопаді 2023 року зросло в 2,8 рази порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до $24,351 млрд з $8,570 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат).
За її даними, експорт товарів із країни за цей період скоротився на 18,9% порівняно з січнем-листопадом 2022 року - до $32,978 млрд, тоді як імпорт зріс на 16,5% - до $57,329 млрд.
Держстат уточнив, що у листопаді-2023 порівняно з жовтнем-2023 сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 3,1% - до $2,583 млрд, тоді як імпорт скоротився - на 9,5%, до $4,749 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в листопаді-2023, як і минулого місяця, було від'ємним і становило $2,166 млрд проти $2,741 млрд до цього.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні-листопаді 2023 року становив 0,58 (у січні-листопаді 2022 року - 0,83).
Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 228 країн світу.
Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями у січні-листопаді 2023р.
| Товарні позиції
| Експорт , млн $
| Експорт, січень-листопад 2023 до січня-листопада 2022, %
| Імпорт , млн $
| Імпорт, січень-листопад 2023 до січня-листопада 2022, %
| Загалом *
| 32978.0
| 81.1
| 57329.0
| 116.5
| Тварини, продукти тваринного походження
| 1252.9
| 92.6
| 1203.8
| 113.5
| Продукти рослинного походження
| 10505.8
| 87.3
| 1873.6
| 109.2
| - зернові культури
| 7461.3
| 92.4
| 111.5
| 77.6
| Жири тваринного та рослинного походження
| 5087.4
| 93.7
| 212.5
| 76.5
| Готові харчові продукти
| 2934.2
| 132.5
| 2930.6
| 123.9
| Мінеральні продукти
| 2233.9
| 53.7
| 9818.2
| 83.4
| Енергетичні матеріали; нафта та продукти її переробки
| 377.7
| 38.9
| 9582.8
| 83.5
| Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, зокрема:
| 805.1
| 66.8
| 6796.3
| 119.7
| Фармацевтична продукція
| 248.4
| 119.6
| 1912.0
| 112.7
| Добрива
| 29.2
| 18.3
| 1192.0
| 159.0
| Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них
| 299.3
| 66.9
| 3423.6
| 114.6
| Шкіряне сировина
| 69.8
| 73.3
| 234.7
| 115.7
| Деревина та вироби з неї
| 1413.5
| 79.4
| 192.3
| 104.2
| Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів
| 215.5
| 83.3
| 735.9
| 106.8
| Текстильні матеріали та вироби
| 334.1
| 53.5
| 2211.3
| 103.3
| Взуття
| 62.7
| 39.2
| 464.5
| 94.6
| Вироби з каменю, гіпсу, цементу
| 276.7
| 97.0
| 633.2
| 105.1
| Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
| 12.3
| 31.4
| 105.7
| 180.8
| Недорогоцінні метали та вироби з них
| 3613.0
| 63.1
| 3064.6
| 130.4
| - чорні метали
| 2433.2
| 55.8
| 1199.6
| 138.8
| Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання
| 2479.2
| 71.4
| 10121.4
| 129.6
| Реактори ядерні, котли, машини
| 888.7
| 82.7
| 4774.0
| 128.3
| Електричні машини
| 1590.5
| 66.3
| 5347.4
| 130.8
| Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби
| 316.0
| 94.2
| 6990.8
| 138.5
| Засоби наземного транспорту, окрім залізничних
| 93.1
| 76.6
| 6299.0
| 131.6
| Прилади та апарати оптичні, фотографічні
| 95.6
| 86.5
| 1270.5
| 128.3
| Різні промтовари
| 871.0
| 97.1
| 832.1
| 130.0
| Твори мистецтва
| 1.0
| 107.4
| 0.7
| 139.2
| Товари , придбані в портах
| 0.4
| 82.8
| 33.8
| 64.4
Дані : Держстат України
*- Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких точаться (точилися) бойові дії.