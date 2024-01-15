Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 11 міс.-2023 зріс у 2,8 рази – Держстат

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-листопаді 2023 року зросло в 2,8 рази порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до $24,351 млрд з $8,570 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За її даними, експорт товарів із країни за цей період скоротився на 18,9% порівняно з січнем-листопадом 2022 року - до $32,978 млрд, тоді як імпорт зріс на 16,5% - до $57,329 млрд.

Держстат уточнив, що у листопаді-2023 порівняно з жовтнем-2023 сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 3,1% - до $2,583 млрд, тоді як імпорт скоротився - на 9,5%, до $4,749 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в листопаді-2023, як і минулого місяця, було від'ємним і становило $2,166 млрд проти $2,741 млрд до цього.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні-листопаді 2023 року становив 0,58 (у січні-листопаді 2022 року - 0,83).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 228 країн світу.

Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями у січні-листопаді 2023р.

Товарні позиції Експорт , млн $ Експорт, січень-листопад 2023 до січня-листопада 2022, % Імпорт , млн $ Імпорт, січень-листопад 2023 до січня-листопада 2022, % Загалом * 32978.0 81.1 57329.0 116.5 Тварини, продукти тваринного походження 1252.9 92.6 1203.8 113.5 Продукти рослинного походження 10505.8 87.3 1873.6 109.2 - зернові культури 7461.3 92.4 111.5 77.6 Жири тваринного та рослинного походження 5087.4 93.7 212.5 76.5 Готові харчові продукти 2934.2 132.5 2930.6 123.9 Мінеральні продукти 2233.9 53.7 9818.2 83.4 Енергетичні матеріали; нафта та продукти її переробки 377.7 38.9 9582.8 83.5 Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, зокрема: 805.1 66.8 6796.3 119.7 Фармацевтична продукція 248.4 119.6 1912.0 112.7 Добрива 29.2 18.3 1192.0 159.0 Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них 299.3 66.9 3423.6 114.6 Шкіряне сировина 69.8 73.3 234.7 115.7 Деревина та вироби з неї 1413.5 79.4 192.3 104.2 Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів 215.5 83.3 735.9 106.8 Текстильні матеріали та вироби 334.1 53.5 2211.3 103.3 Взуття 62.7 39.2 464.5 94.6 Вироби з каменю, гіпсу, цементу 276.7 97.0 633.2 105.1 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 12.3 31.4 105.7 180.8 Недорогоцінні метали та вироби з них 3613.0 63.1 3064.6 130.4 - чорні метали 2433.2 55.8 1199.6 138.8 Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання 2479.2 71.4 10121.4 129.6 Реактори ядерні, котли, машини 888.7 82.7 4774.0 128.3 Електричні машини 1590.5 66.3 5347.4 130.8 Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби 316.0 94.2 6990.8 138.5 Засоби наземного транспорту, окрім залізничних 93.1 76.6 6299.0 131.6 Прилади та апарати оптичні, фотографічні 95.6 86.5 1270.5 128.3 Різні промтовари 871.0 97.1 832.1 130.0 Твори мистецтва 1.0 107.4 0.7 139.2 Товари , придбані в портах 0.4 82.8 33.8 64.4

Дані : Держстат України

*- Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких точаться (точилися) бойові дії.