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АНАЛІТИКА

Фонду держмайна передали майже 700 конфіскованих у росіян активів

17:21 15.01.2024 |

Економіка

 

Фонд державного майна здійснює управління 687 активами, стягнутими в дохід державі на підстав рішень Вищого антикорупційного суду (ВАКС) унаслідок застосування санкцій до російських громадян.

Про це перший заступник голови Фонду держмайна Денис Шугалій повідомив на запит видання "Слово і діло".

"Відповідно до закону "Про санкції" згідно з рішеннями Вищого антикорупційного суду та розпорядженнями Кабінету міністрів "Про визначення уповноваженого органу управління активами, стягнутими в дохід держави" Фонд визначено уповноваженим органом управління 687 активами, стягнутими в дохід держави", - повідомив перший заступник очільника ФДМУ.

Він додав, що наразі рішення про безоплатну передачу санкційних активів зі сфери управління Фонду в сферу управління інших суб'єктів управління не здійснювались.

Як повідомлялося, на початку січня Кабінет міністрів включив до переліку об'єктів великої приватизації 66,65% статутного капіталу ТОВ "Інвестиційна спілка "Либідь", що володіє ТРЦ Ocean Plaza у Києві.

Це частка, що належала структурам російського олігарха Аркадія Ротенберга та його сина Ігоря і була конфіскована за рішенням ВАКС.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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