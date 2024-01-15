У єЧергу внесли зміни. Додали нові опції перевізникам пасажирів

В електронну систему перетину кордону єЧерга додали оновлення для міжнародних пасажирських перевізників. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Головна мета змін - отримати актуальну інформацію про маршрути, які виконуються.

Перше оновлення відкриває опцію бачити в одному кабінеті всі актуальні черги для компаній, що виконують пасажирські та вантажні перевезення. Тепер під час вибору облікового запису перевізники збережуть постійний доступ до всіх черг з одного профілю.

Таким чином, не потрібно буде реєструвати окремі акаунти для постановки в чергу автобусів і вантажівок, а під час реєстрації потрібно буде вибрати тип транспорту, який перетинатиме кордон.

Друге оновлення стосується перевізників, які виконують регулярні перевезення пасажирів за кордон.

Відповідним перевізникам слід перевірити в особистих кабінетах, які дозволи на маршрути система єЧерга підтягнула в особистий кабінет. У разі відсутності в системі повної інформації, її можна додати самостійно в особистому кабінеті.

Наявність всіх дозволів на регулярні маршрути в системі єЧерга дозволить перевізнику вибирати під час постановки в чергу той дозвіл, за яким виконуватиметься рейс. Таким чином, система верифікуватиме виконання маршруту. У разі відсутності інформації про дозволи виконати рейс буде неможливо.

У міністерстві нагадують, що перетинати кордон можна лише через пункти пропуску, зазначені у дозволі на маршрут.