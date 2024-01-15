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АНАЛІТИКА

США допоможуть Україні у виявленні необґрунтованих активів декларантів - Новіков

16:54 15.01.2024 |

Економіка

 

США допоможуть українським спеціалістам із моніторингу способу життя стати ще більш професійними у виявленні необґрунтованих активів декларантів, зокрема і за кордоном.

Про це повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в інтерв'ю Укрінформу.

«Ще одна унікальна процедура НАЗК - моніторинг способу життя державних службовців. Така процедура існує лише в Сполучених Штатах Америки і в Україні», - зауважив Новіков.

Він пояснив, що ця процедура дозволяє ідентифікувати випадки користування декларантом майном, яке не задеклароване і не відповідає рівню його доходів, або яке оформлено на близьких родичів.

«31 матеріал НАЗК вже направило до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури задля конфіскації таких необґрунтованих активів у цивільному або кримінальному порядках у ході розслідування кримінального провадження», - поінформував Новіков.

Крім того, голова НАЗК повідомив, що нещодавно провів зустріч з головою американської податкової Internal Revenue Service.

Він пояснив, що ця процедура дозволяє ідентифікувати випадки користування декларантом майном, яке не задеклароване і не відповідає рівню його доходів, або яке оформлено на близьких родичів.

«31 матеріал НАЗК вже направило до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури задля конфіскації таких необґрунтованих активів у цивільному або кримінальному порядках у ході розслідування кримінального провадження», - поінформував Новіков.

Крім того, голова НАЗК повідомив, що нещодавно провів зустріч з головою американської податкової Internal Revenue Service.
 

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