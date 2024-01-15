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Українське прислів'я
Румунські фермери заблокували рух вантажівок через два пункти пропуску
16:35 15.01.2024 |
Румунські фермери знову заблокували рух вантажних автомобілів через пункт пропуску «Сірет», також почалося блокування пункту «Вікову-де-Сус».
Про це Державна прикордонна служба України повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.
За даними ДПСУ, блокування руху вантажівок у напрямку «Сірета» фермери поновили близько 12:00 понеділка, 15 січня.
Наголошується, що заблокований рух лише вантажних автомобілів. Оформлення інших видів транспорту, а також пішоходів в обох пунктах пропуску здійснюється встановленим порядком як на в'їзд, так і виїзд з України.
Як зазначив на брифінгу помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв, блокування румунського кордону в напрямку пункту пропуску "Порубне-Сірет", що сталося цими вихідними, не вплинуло на збільшення черги вантажних автомобілів на виїзд із України.
"Наразі в електронній черзі на виїзд із України перебуває близько 600 вантажівок. А в суботу, коли вперше відбулося часткове блокування, було близько 800 вантажних автомобілів. Тобто за рахунок вихідних і того, що вночі блокування не відбувалося, а пропуск автомобілів працював, вдалося зменшити чергу", - сказав Заруднєв.
За його словами, ті вантажівки, які під час часткового блокування румунського кордону стояли у черзі на в'їзд в Україну, вдавалося оформляти у нічні години. Тому фактично великих черг там не спостерігається.
Також буковинські прикордонники розповіли, що всю інформацію про блокування кордону місцевими фермерами отримують від своїх румунських колег. Зазвичай, про такі акції наперед не повідомляють українській стороні.
Як повідомлялося, пункт пропуску «Сірет» розташований навпроти українського пункту пропуску «Порубне», «Вікову-де-Сус» - навпроти «Красноїльська».
Рух українських вантажівок через «Сірет» румунські фермери блокували 13 і 14 січня.
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