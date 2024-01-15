Міністр оборони Фінляндії хоче повної заборони на операції з нерухомістю для росіян

На кордоні України та Польщі загалом у чергах стоять понад 2 тисячі вантажівок, на інших ділянках кордону - ще тисяча.

Про це кореспондентові Укрінформу заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Продовжується блокування напрямків пунктів пропуску "Рава-Руська - Гребенне", "Краківець - Корчова", "Ягодин - Дорогуськ". За інформацією польських прикордонників, станом на ранок 1200 вантажівок перебувають у чергах на цих трьох напрямках у бік України", - зазначив Демченко.

Він нагадав, що 6 січня близько 21-ї години був розблокований рух на напрямку пункту пропуску "Шегині - Медика", але черги ще залишаються - станом на ранок сьогодні 950 вантажівок.

За його словами, спостерігається черга на території Словаччини в бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород" та черга з вантажівок на території Угорщини на напрямку пункту пропуску "Тиса" - по 500 вантажівок.

Демченко також нагадав, що вчора ввечері розблокували кордон із Румунією, однак не виключив, що сьогодні знову можуть заблокувати.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок поблизу трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Корчова - Краківець", "Гребенне - Рава-Руська", "Дорогуськ - Ягодин". Серед основних вимог - повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

З 6 січня у Польщі відновили рух вантажівок дорогою до прикордонного пункту пропуску "Медика - Шегині".

Водночас на території Румунії фермери 13 і 14 січня блокували рух українських вантажівок через пункт пропуску "Сірет".