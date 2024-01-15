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Імпорт авто в Україну скоротився майже на 50% у 2023 році
14:52 15.01.2024 |
За 2023 рік в Україну було ввезено майже 400 тис транспортних засобів. Це найнижчі показники за останні три роки. Порівняно із 2022 роком імпорт упав на 29,5%.
Про це повідомляє "Опендатбот" із посиланням на дані МВС.
Загалом торік імпортували 377 063 транспортні засоби, що на 48,8% менше, ніж у 2021 році, коли в країну завезли 735 956 транспортних засобів.
Порівняно із 2022 роком, коли було ввезено 534 863 транспортні засоби, імпорт упав на 29,5%.
Найчастіше в країну ввозили легкові авто - 73,7%. Далі йдуть мотоцикли (10,1%) та вантажівки (9,7%).
Середній вік ввезенного авто у 2023 році становить 10 років. Ввезені машини помолодшали на 2 роки порівняно з 2022 року. Понад 50% автомобілів, які були імпортовані у 2023 році, мають 10 і більше років. Найстаршим легковим авто, ввезеним торік, стала Toyota Supra 1990 року.
Бензинові авто залишаються найзапитанішими - їх частка в імпорті становить 43%. Дизельними були 33% ввезених торік авто.
Найбільше нововвезених авто зареєстрували у Києві - 11,5%. До топ-3 потрапили також Львівщина (10%) та Одещина (7,6%).
Найпопулярнішою маркою авто серед усіх ввезених автомобілів у 2023 році став Volkswagen - 13,1%. На другому місці - Renault (9,2%), а п'ятірку лідерів завершують Skoda, Nissan та Audi.
Серед моделей найпопулярніший - Volkswagen Golf (3,2%), за ним Skoda Octavia, Renault Megane, Volkswagen Passat, Renault Megane Scenic.
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