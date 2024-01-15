Статус безробітного в Україні мають понад 96 тисяч людей - Служба зайнятості

Станом на 1 січня в Україні статус безробітного мали 96,1 тис. осіб, що вполовину менше, ніж роком раніше.

Як передає Укрінформ, такі дані оприлюднила Державна служба зайнятості України.

Так, станом на 1 січня 2024 року статус безробітного в Україні мали 96 120 осіб, тоді як на 1 січня 2023 року цей показник дорівнював 186 508 осіб.

У загальній кількості зареєстрованих безробітних жінки становлять 72 031 особа (74,9%). Кількість зареєстрованих безробітних чоловіків дорівнює 24 089 особам (25,1%).

Загалом протягом 2023 року статус безробітного мали 483,2 тис. українців.

За допомогою Служби зайнятості працевлаштовано торік було 160,1 тис. безробітних. Загалом управління ДСЗ допомогли знайти роботу для 240,4 тис. українців.

Крім того, 18 052 осіб отримали ваучери на навчання.

Допомогу по безробіттю протягом 2023 року отримували 323,6 тис. громадян.

Як повідомлялося, Міністерство економіки підготувало проєкт нового Трудового кодексу і вже у січні розпочнеться його обговорення з усіма зацікавленими сторонами.