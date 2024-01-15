Соцвиплати із держбюджету торік профінансовані на ₴450,1 мільярда - Мінфін

У 2023 році в повному обсязі профінансовано із держбюджету соцвиплати на 450,1 млрд грн, зокрема у грудні - 41,6 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що ці кошти було спрямовано: 271,8 млрд грн - на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду, 102,8 млрд грн ‒ на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, 47,6 млрд грн - на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам. Крім того, 24,2 млрд грн було спрямовано на соціальний захист дітей та сім'ї, 3,6 млрд грн ‒ на соціальний захист осіб з інвалідністю та 0,5 млрд грн - на оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги.

У 2023 році понад 5 млн осіб отримали соціальні виплати, соцстипендії, компенсації, а саме внутрішньо переміщені особи, сім'ї з дітьми, малозабезпечені сім'ї, сім'ї, які перебували у складних життєвих обставинах, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

«Минулого року уряд повністю забезпечив виконання соціальних зобов'язань, профінансувавши пенсії, доплати, надбавки за рахунок міжнародної допомоги наших донорів. Цього року соціальна підтримка ‒ це також один із пріоритетів держави, де на соціальний захист громадян спрямовано 469,4 млрд грн, що більше на 8,7 млрд грн, ніж у 2023 році», - сказав заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Як повідомлялося, у державному бюджеті на 2024 рік на соціальні видатки передбачено майже 470 млрд грн. У порівнянні з 2023 роком сума збільшена на 25 млрд грн.