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Штрафи за невикористання касових апаратів зросли втричі щодо довоєнних показників - Опендатабот
13:26 15.01.2024 |
За неповний 2023 рік Податкова служба наклала 1,65 млрд грн штрафів за порушення при роботі з реєстраторами розрахункових операцій (РРО), що втричі перевищує аналогічний показник за 2021 рік.
Про це повідомляє Опендатабот.
«29 753 штрафи за порушення при використанні П/РРО на загальну суму 1,65 млрд грн наклала на підприємців Державна податкова служба (ДПС) за неповний 2023 рік. Це вже утричі більше, ніж за весь 2021 рік», - йдеться в повідомленні.
За даними аналітиків, у 2021 році сума штрафів становила 540,8 млн грн.
На найбільшу суму минулого року підприємці були оштрафовані у серпні - 988,15 млн грн. За цей місяць було проведено найменшу кількість перевірок у 2023 році - лише 1 640, але виписано найбільшу кількість штрафів - 3 336.
Крім того, Опендатабот підрахував, що станом на початок грудня 2023 року в Україні працювало 287,4 тис. РРО та 554,6 тис. програмних РРО («каса у смартфоні»).
Як порівняти з листопадом 2021 року, кількість ПРРО зросла у 4 рази, натомість РРО поменшало на 5%. При цьому на розрахунки за допомогою ПРРО припадає лише 29% від загальної кількості чеків.
Як повідомлялося, 30 липня 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8401, який повертає систему оподаткування у довоєнний стан. Документом передбачено, зокрема, відновлення з 1 жовтня 2023 року відповідальності за порушення у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).
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