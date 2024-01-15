Штрафи за невикористання касових апаратів зросли втричі щодо довоєнних показників - Опендатабот

За неповний 2023 рік Податкова служба наклала 1,65 млрд грн штрафів за порушення при роботі з реєстраторами розрахункових операцій (РРО), що втричі перевищує аналогічний показник за 2021 рік.

Про це повідомляє Опендатабот.

«29 753 штрафи за порушення при використанні П/РРО на загальну суму 1,65 млрд грн наклала на підприємців Державна податкова служба (ДПС) за неповний 2023 рік. Це вже утричі більше, ніж за весь 2021 рік», - йдеться в повідомленні.

За даними аналітиків, у 2021 році сума штрафів становила 540,8 млн грн.

На найбільшу суму минулого року підприємці були оштрафовані у серпні - 988,15 млн грн. За цей місяць було проведено найменшу кількість перевірок у 2023 році - лише 1 640, але виписано найбільшу кількість штрафів - 3 336.

Крім того, Опендатабот підрахував, що станом на початок грудня 2023 року в Україні працювало 287,4 тис. РРО та 554,6 тис. програмних РРО («каса у смартфоні»).

Як порівняти з листопадом 2021 року, кількість ПРРО зросла у 4 рази, натомість РРО поменшало на 5%. При цьому на розрахунки за допомогою ПРРО припадає лише 29% від загальної кількості чеків.

Як повідомлялося, 30 липня 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8401, який повертає систему оподаткування у довоєнний стан. Документом передбачено, зокрема, відновлення з 1 жовтня 2023 року відповідальності за порушення у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).