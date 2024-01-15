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В Україні запрацював проєкт, що дозволяє зібрати вдома FPV-дрон для ЗСУ
12:05 15.01.2024 |
Фонд технологічної допомоги Dignitas і проєкт технологічної підготовки захисників України Victory Drones запустили проєкт "Народний дрон". Це інженерний курс, що може навчити зібрати 7-дюймовий FPV-дрон в домашніх умовах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
За його словами, під час навчання кожен охочий отримає доступ до лекцій за допомогою програми Zoom, "перелік компонентів та мастхев інструментів і матеріалів, які слід придбати, а також доступ до спільноти інженерів, де можна радитися й ставити запитання".
"Збираєте FPV - надсилаєте інструкторам Victory Drones. Після цього безпілотник проходить перевірку якості збірки й випробування з вагою. Якщо тест успішний - дрон передадуть військовим. Старт курсу кожні два тижні. Навчання повністю безоплатне. Реєстрація тут: bit.ly/3Hg6NAT", - написав Федоров.
Очільник Мінцифри також повідомив, що учасники курсу вже передали військовим більше 100 безпілотників. Понад 80% з них надійшли на перевірку до інструкторів Victory Drones у гарному робочому стані, а решту слід було дещо допрацювати.
"Це дуже високий показник для пілотної збірки!", - підсумував Федоров.
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