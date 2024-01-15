Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні запрацював проєкт, що дозволяє зібрати вдома FPV-дрон для ЗСУ

12:05 15.01.2024 |

Економіка

 

Фонд технологічної допомоги Dignitas і проєкт технологічної підготовки захисників України Victory Drones запустили проєкт "Народний дрон". Це інженерний курс, що може навчити зібрати 7-дюймовий FPV-дрон в домашніх умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

За його словами, під час навчання кожен охочий отримає доступ до лекцій за допомогою програми Zoom, "перелік компонентів та мастхев інструментів і матеріалів, які слід придбати, а також доступ до спільноти інженерів, де можна радитися й ставити запитання".

"Збираєте FPV - надсилаєте інструкторам Victory Drones. Після цього безпілотник проходить перевірку якості збірки й випробування з вагою. Якщо тест успішний - дрон передадуть військовим. Старт курсу кожні два тижні. Навчання повністю безоплатне. Реєстрація тут: bit.ly/3Hg6NAT", - написав Федоров.

Очільник Мінцифри також повідомив, що учасники курсу вже передали військовим більше 100 безпілотників. Понад 80% з них надійшли на перевірку до інструкторів Victory Drones у гарному робочому стані, а решту слід було дещо допрацювати.

"Це дуже високий показник для пілотної збірки!", - підсумував Федоров.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,8641
  0,0255
 0,07
EUR
 1
 41,4763
  0,0884
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0783  0,09 0,23 38,8309  0,06 0,16
EUR 41,8130  0,10 0,23 42,6987  0,34 0,79

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8050  0,02 0,07 37,8500  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес