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Повернення закупівель Міноборони у Prozorro зекономило близько ₴7 мільярдів
12:00 15.01.2024 |
З моменту повернення частини закупівель Міністерства оборони України у систему Prozorro економія бюджету відомства на закупівлю товарів та послуг склала до 7 млрд грн.
Про це повідомив директор ДП «Прозорро» Микола Ткаченко в ефірі програми Укрінформу «Самохвалов запитує».
«Повернення частини незбройних закупівель Міністерства оборони у Prozorro влітку 2023 року дало економію близько 7 млрд грн, або більш як 15% бюджету», - сказав Ткаченко.
Він також повідомив, що наразі команда «Прозорро» готує функціонал для роботи з ДП «Державний оператор тилу», агенцією, яка забезпечуватиме потреби Збройних сил України у харчуванні, одязі, пально-мастильних матеріалах через закупівлі у системі Prozorro. Початок співпраці держпідприємств орієнтовно запланований на лютий.
«Ми очікуємо і орієнтуємося на те, що ефективні команди зможуть побудувати більш прозорі процеси, щоб у суспільства не виникало питань до закупівель на потребу армії», - зазначив керівник «Прозорро».
Як повідомлялося, за словами заступника міністра оборони України Дмитра Кліменкова, Міноборони кардинально перебудувало архітектуру закупівель. Відтепер вона відповідає стандартам НАТО. Новий механізм має стати запобіжником скандалів навколо закупівель Міністерства.
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