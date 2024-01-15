На Закарпатті збудують новий індустріальний парк з перероблення деревини

Уряд ухвалив рішення внести до реєстру індустріальних парків індустріальний парк "БФ Термінал" в Берегівському районі Закарпатської області, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

На території парку, який становитиме групу промислових підприємств з перероблення деревини та виготовлення продукції з дерева, буде створено близько 2000 робочих місць.

Спеціалізацією БФ Термінал стане виробництво плит МДФ та CLT, ламінату і паркету. На території парку працюватиме перевантажувальний комплекс.

Для виготовлення продукції можуть використовуватися відходи виробництва місцевих деревообробних підприємств. Тож створення парку матиме посилений позитивний ефект для економіки регіону, додали в Мінекономіки.

БФ Термінал став першим парком, що входить у реєстр індустріальних парків цього року, та 74-м у загальному переліку.