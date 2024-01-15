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АНАЛІТИКА

Засоби РЕБ і безпілотники: Україна та Естонія домовилися про співпрацю в оборонній галузі

 

Міністерство з питань стратегічних галузей України й Асоціація оборонної та аерокосмічної промисловості Естонії підписали в Таллінні меморандум про взаєморозуміння.

Як ідеться в повідомленні Мінстратегпрому, меморандум має на меті підтримку й розвиток партнерських відносин між оборонними галузями України та Естонії, зокрема в напрямку оборонних інновацій. Так, ідеться про розробку та виробництво автономних систем, засобів радіоелектронної боротьби, інтегрованих рішень.

Сторони працюватимуть над забезпеченням досягнення технологічної переваги українського війська у війні за свободу та незалежність.

Співпраця та започаткування спільного виробництва в Україні мають створити можливості для українського й естонського ОПК найбільш ефективно забезпечувати потреби Сил оборони України.

Напередодні повідомлялося, що Естонія надасть Україні до 2027 року допомогу на загальну суму 1,2 млрд євро.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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