Засоби РЕБ і безпілотники: Україна та Естонія домовилися про співпрацю в оборонній галузі

Міністерство з питань стратегічних галузей України й Асоціація оборонної та аерокосмічної промисловості Естонії підписали в Таллінні меморандум про взаєморозуміння.

Як ідеться в повідомленні Мінстратегпрому, меморандум має на меті підтримку й розвиток партнерських відносин між оборонними галузями України та Естонії, зокрема в напрямку оборонних інновацій. Так, ідеться про розробку та виробництво автономних систем, засобів радіоелектронної боротьби, інтегрованих рішень.

Сторони працюватимуть над забезпеченням досягнення технологічної переваги українського війська у війні за свободу та незалежність.

Співпраця та започаткування спільного виробництва в Україні мають створити можливості для українського й естонського ОПК найбільш ефективно забезпечувати потреби Сил оборони України.

Напередодні повідомлялося, що Естонія надасть Україні до 2027 року допомогу на загальну суму 1,2 млрд євро.