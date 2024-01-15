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Кожна п'ята компанія України зіткнулась з руйнуваннями - Світовий банк
09:18 15.01.2024 |
20% українського бізнесу безпосередньо зіткнулись із руйнуваннями, тоді як 70% втратили доходи.
Звіт банку побудований на опитуванні підприємців та аналізі відкритих джерел.
Як зазначається, падіння доходів зазнали 70% опитаних. У середньому дохід підприємств впав вдвічі відносно 2021 року.
В регіональному розрізі, найбільше постраждали східні області, де дохід впав втричі, меншою мірою постраждав південь країни, де падіння в середньому фіксують на рівні 60%, у західних областях цей показник становить приблизно 40%.
Внаслідок бойових дій приблизно 20% підприємств зазнали руйнувань. Як і у випадку із доходами, найбільших руйнувань зазнав схід країни, де приблизно 47% підприємств зустрілись з руйнуваннями, меншою мірою це стосується південних областей, де показник становить 29%.
Найбільш постраждалою галуззю від воєнних дій є металургія, яка втратила більш ніж 60% капіталізації.
Світовий Банк також перераховує перелік проблем з якими зіткнувся український бізнес, окрім безпосередньо знищення внаслідок війни:
* Проблеми з енергопостачанням після російських обстрілів;
* порушення логістики через бойові дії та блокаду;
* падіння попиту;
* нестача робітників через мобілізацію та виїзд за кордон;
* нестача фінансів.
Всесвітній банк пророкує українській економіці незначне відновлення після падіння у більш ніж 30% за 2022 рік. Ріст ВВП у 5% за 2023 рік повʼязують значними витратами держбюджету.
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