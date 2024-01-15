Оборонний сектор забезпечив 1,5 в.п. з 5% зростання ВВП України у 2023 році

Оборонна промисловість України стала одним з основних драйверів української економіки у 2023 році. За словами профільного міністра Олександра Камишіна, вона забезпечила 1,5 відсоткового пункту з 5% зростання ВВП.

"Я радий тому, що українська оборонка стає важливим чинником у прирості економіки. Наприклад, минулого року з 5% приросту економіки 1,5 в.п. - це те, що дала наша оборонка", - сказав він в ефірі єдиного телемарафону в неділю.

За словами Камишіна, на сьогодні ОПК України налічує 500 компаній, з яких 400 - це приватний сектор. Більшість підприємств державного сектора входять до складу компанії "Українська оборонна промисловість".

На питання, яке озброєння дається найскладніше, Камишін відповів: боєприпаси.

"Найважче йде виробництво артилерійських боєприпасів, тому що дефіцитна позиція глобально у світі. Компоненти для її виробництва, а саме вибухова речовина та порох, є глобальним дефіцитними позиціями у світі", - сказав він.

Міністр зазначив, йдеться про дефіцит не лише в Україні, а також у Євросоюзі та США.