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АНАЛІТИКА

Україна пообіцяла Британії запровадити низку реформ

 

Україна в угоді про гарантії безпеки з Британією зобов'язалася запровадити низку реформ. Вони пов'язані з чотирма сферами.

Згідно з текстом угоди, Україна зобов'язалася провести реформи у сферах:

Управління

Україна зобов'язується продовжувати інституційну реформу управління. Це необхідно для побудови стійкої та всеосяжної демократії. Також Україна пообіцяла продовжити впроваджувати реформу судової системи.

Боротьби з корупцією

Україна зобов'язалася продовжувати покращувати потенціал та можливість запобігати корупції у державному та приватних секторах. Це хочуть зробити шляхом створення та підтримки незалежних антикорупційних інституцій.

Безпеки та оборони

Україна пообіцяла просувати реформи в секторі безпеки та оборони, зокрема шляхом посилення демократичного цивільного контролю та підвищення ефективності та прозорості українських інституцій у сфері безпеки.

Такі реформи хочуть просувати за допомогою підтримки демократичного цивільного контролю над Збройними силами, належного управління в секторі безпеки та оборони, удосконалення процесів закупівель у сфері оборони та безпеки і посилення відповідності євроатлантичним цінностям та стандартам.

Економічного та бізнес-середовища

Україна зобов'язалася модернізувати економіку за допомогою реформ, які сприятимуть залученню приватного фінансування, підвищенню довіри інвесторів, боротьбі з корупцією та створенню справедливих умов для всіх сторін.
Угода про гарантії безпеки

Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав із візитом до Києва.

У ході свого візиту він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Чиновники підписали угоду про гарантії безпеки для України, яку глава британського уряду вже назвав "історичною".

Така угода діятиме до вступу України в НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Британія
 

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