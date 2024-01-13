Фінансові новини
- |
- 13.01.24
- |
- 00:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна пообіцяла Британії запровадити низку реформ
23:48 12.01.2024 |
Україна в угоді про гарантії безпеки з Британією зобов'язалася запровадити низку реформ. Вони пов'язані з чотирма сферами.
Згідно з текстом угоди, Україна зобов'язалася провести реформи у сферах:
Управління
Україна зобов'язується продовжувати інституційну реформу управління. Це необхідно для побудови стійкої та всеосяжної демократії. Також Україна пообіцяла продовжити впроваджувати реформу судової системи.
Боротьби з корупцією
Україна зобов'язалася продовжувати покращувати потенціал та можливість запобігати корупції у державному та приватних секторах. Це хочуть зробити шляхом створення та підтримки незалежних антикорупційних інституцій.
Безпеки та оборони
Україна пообіцяла просувати реформи в секторі безпеки та оборони, зокрема шляхом посилення демократичного цивільного контролю та підвищення ефективності та прозорості українських інституцій у сфері безпеки.
Такі реформи хочуть просувати за допомогою підтримки демократичного цивільного контролю над Збройними силами, належного управління в секторі безпеки та оборони, удосконалення процесів закупівель у сфері оборони та безпеки і посилення відповідності євроатлантичним цінностям та стандартам.
Економічного та бізнес-середовища
Україна зобов'язалася модернізувати економіку за допомогою реформ, які сприятимуть залученню приватного фінансування, підвищенню довіри інвесторів, боротьбі з корупцією та створенню справедливих умов для всіх сторін.
Угода про гарантії безпеки
Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав із візитом до Києва.
У ході свого візиту він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Чиновники підписали угоду про гарантії безпеки для України, яку глава британського уряду вже назвав "історичною".
Така угода діятиме до вступу України в НАТО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Британія виділить 200 млн фунтів на виготовлення дронів для України
|Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
|Україна та Британія підписали безпековий договір, діятиме до вступу в НАТО
|Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Україна пообіцяла Британії запровадити низку реформ
|Експортно-кредитне агентство за минулий рік підтримало 7,8 мільярда експорту
|Кабмін виділив 2,5 млрд грн для будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд
|Кабмін призначив Корікова головою ДІЯРУ
|Пріцкер: Американський приватний сектор зацікавлений у роботі з Україною, для інвестицій важливо викорінити корупцію
|В Україні запустили ІТ-систему логістики для Сил оборони
Бізнес
|Чип M2, 16 ГБ ОЗП і накопичувач до 1 ТБ: в інтернеті з'явилися характеристики Apple Vision Pro
|Найбагатша жінка у світі: як вона заробила 100 млрд доларів?
|VW разом з Bosch тестує систему автоматичного паркування й заряджання електромобілів, та встановлюватиме ChatGPT у авто
|Kia представила концепти зі змінним кузовом
|MSI показала на CES 2024 портативну ігрову консоль Claw A1M
|Intel анонсувала процесори Arrow Lake та Lunar Lake у другій половині 2024 року
|Єврокомісія схвалила створення спільного підприємства Volvo і Renault