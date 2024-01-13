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АНАЛІТИКА

В Україні запустили ІТ-систему логістики для Сил оборони

 

В Україні презентували нову ІТ-систему логістики для Сил оборони на базі System Analysis Program Development (SAP).

Про це повідомив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає AIN.UA.

"Сьогодні команда Рустема Умерова презентувала ІТ-систему логістики на базі SAP. Наголошу, презентувала вже розгорнуту верхньорівневу систему. У серпні 2022 року ми в ЦПК вийшли з публічною критикою Резнікова, який не спромігся забезпечити Сили оборони ІТ-системою логістики (у РФ така система була вже давно)", - зазначив Шабунін.

Нова система логістики дозволить пришвидшити опрацювання заявок на постачання та покращити закупівлі в армії.

Наразі система впроваджена на верхньому рівні й не застосовуватиметься на рівні бригад та нижче. Розгортання ІТ-інструменту логістики на нижчих рівнях також триває.

Уперше в Міноборони про впровадження нової логістичної системи повідомили в листопаді 2023 року. Тоді у відомстві зазначили, що продукти SAP в оборонному секторі використовують 44 країни, зокрема 28 з 31 країн-членів НАТО працюють у цій системі.

Найбільшими користувачами є партнери України: США, Німеччина, Нідерланди, Канада, Польща, Австралія.

SAP - німецька ERP-система для бізнесу, яка передбачає інтеграцію процесів у своє програмне середовище.

У вересні 2023 року SAP заявив, що до кінця року остаточно припинить підтримку своїх рішень у Росії.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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