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За прогнозами Мінекономіки, зростання ВВП у 2024 році очікується на рівні 4,6%
17:45 12.01.2024 |
За прогнозами Мінекономіки, зростання ВВП у 2024 році очікується на рівні 4,6%.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
"Так, у 2024 році прогнозується зростання ВВП на 4,6%. Інвестиції у 2024 році порівняно із 2023 роком зростуть на 29,6%, що сформує найбільший позитивний внесок серед компонентів у зростання ВВП. На другому місці - приватне споживання. Також передбачається подальше поступове відновлення вітчизняного виробництва, що задовольняє, в першу чергу, потреби інвестиційного попиту", - йдеться в повідомленні.
Зростання вартісних обсягів експорту товарів та послуг у 2024 році очікується на 9,0%, імпорту товарів та послуг - на 5,9%.
Як повідомляв Укрінформ, за попередніми оцінками Міністерства економіки, обсяги внутрішнього валового продукту торік збільшилися приблизно на 5%.
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