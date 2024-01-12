Фінансові новини
- |
- 12.01.24
- |
- 19:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
До Києва прибула спецпредставниця США з питань відбудови України
17:29 12.01.2024 |
Спецпредставниця Сполучених Штатів з питань відбудови України Пенні Пріцкер перебуває у Києві з візитом.
Як пише "Європейська правда", про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
Брінк опублікувала фото зустрічі спецпредставниці на київському вокзалі, зазначивши, що з нею прибули також керівники кількох американських приватних компаній.
"Сьогодні ми проведемо зустрічі, присвячені прискоренню інвестицій американського бізнесу в Україну задля її відновлення", - зазначила посол.
Близько 16 години Пенні Пріцкер розповіла, що делегація вже провела зустріч з віцепрем'єром з питань відбудови Олександром Кубраковим і йшлося про "практичні кроки для збільшення українського експорту і відновлення життєздатності її економіки".
Перед цим Пріцкер зустрілася у Варшаві з очільником МЗС Польщі Радославом Сікорським та підняла питання у тому числі про триваюче блокування кордону польськими перевізниками.
За кілька днів до приїзду Пріцкер в Україну відбулася її дистанційна зустріч з міністеркою економіки України Юлією Свириденко за участі послів України та США.
Нагадаємо, у листопаді Сполучені Штати призначили ще одного спецпосадовця з питань України - радника з інфраструктурних проєктів, який буде базуватися у Києві. На цю посаду призначили Роберта Мерінера.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
|Україна та Британія підписали безпековий договір, діятиме до вступу в НАТО
|Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
|США та Великобританія вдарили по об'єктах хуcитів у Ємені
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Єдиний державний реєстр адрес та Єдиний державний реєстр будівель і споруд запускають в Україні
|За прогнозами Мінекономіки, зростання ВВП у 2024 році очікується на рівні 4,6%
|До Києва прибула спецпредставниця США з питань відбудови України
|Мінімальний страховий внесок для нарахування пенсії зріс до 1 562 гривень
|Аудит виявив у держпідприємстві «Документ» порушень на 84 мільйона
|Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
Бізнес
|Чип M2, 16 ГБ ОЗП і накопичувач до 1 ТБ: в інтернеті з'явилися характеристики Apple Vision Pro
|Найбагатша жінка у світі: як вона заробила 100 млрд доларів?
|VW разом з Bosch тестує систему автоматичного паркування й заряджання електромобілів, та встановлюватиме ChatGPT у авто
|Kia представила концепти зі змінним кузовом
|MSI показала на CES 2024 портативну ігрову консоль Claw A1M
|Intel анонсувала процесори Arrow Lake та Lunar Lake у другій половині 2024 року
|Єврокомісія схвалила створення спільного підприємства Volvo і Renault