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АНАЛІТИКА

До Києва прибула спецпредставниця США з питань відбудови України

 

Спецпредставниця Сполучених Штатів з питань відбудови України Пенні Пріцкер перебуває у Києві з візитом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Брінк опублікувала фото зустрічі спецпредставниці на київському вокзалі, зазначивши, що з нею прибули також керівники кількох американських приватних компаній.

"Сьогодні ми проведемо зустрічі, присвячені прискоренню інвестицій американського бізнесу в Україну задля її відновлення", - зазначила посол.

Близько 16 години Пенні Пріцкер розповіла, що делегація вже провела зустріч з віцепрем'єром з питань відбудови Олександром Кубраковим і йшлося про "практичні кроки для збільшення українського експорту і відновлення життєздатності її економіки".

До Києва прибула спецпредставниця США з питань відбудови України

 

Перед цим Пріцкер зустрілася у Варшаві з очільником МЗС Польщі Радославом Сікорським та підняла питання у тому числі про триваюче блокування кордону польськими перевізниками.

За кілька днів до приїзду Пріцкер в Україну відбулася її дистанційна зустріч з міністеркою економіки України Юлією Свириденко за участі послів України та США.

Нагадаємо, у листопаді Сполучені Штати призначили ще одного спецпосадовця з питань України - радника з інфраструктурних проєктів, який буде базуватися у Києві. На цю посаду призначили Роберта Мерінера.
Ключові теги: США
 

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