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Мінімальний страховий внесок для нарахування пенсії зріс до 1 562 гривень

17:09 12.01.2024 |

Економіка

 

У зв'язку із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня розмір мінімального страхового внеску для нарахування пенсійних виплат становить 1 562 грн на місяць.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба Пенсійного фонду України, передає Укрінформ.

«З 1 січня 2024 року в Україні зріс до 7 100 грн розмір мінімальної заробітної плати. Відповідно, розмір мінімального страхового внеску, що визначається як 22% розміру мінімальної заробітної плати, з 1 січня становить 1 562 грн на місяць», - ідеться в повідомленні.

Як підкреслили у ПФУ, такий розмір страхового внеску дозволяє зарахувати до страхового стажу застрахованої особи один повний місяць.

Як повідомлялося, у зв'язку із підвищенням з 1 січня прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати зміниться розмір пенсійних виплат у низки громадян.
 

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