Аудит виявив у держпідприємстві «Документ» порушень на 84 мільйона

Під час планового аудиту діяльності ДП "Документ" протягом останніх трьох років фахівці Держаудитслужби виявили, що підприємство щорічно витрачає мільйони гривень на утримання власного автопарку та неефективно контролює нещодавно відкриті зарубіжні філії для оформлення закордонних паспортів українцями, які перебувають за межами держави.

Як ідеться в повідомленні Держаудитслужби, встановлено також, що ДП "Документ" залучило сторонніх осіб до адміністрування Єдиного державного демографічного реєстру та ідентифікації громадян іноземців та осіб без громадянства, але не змогло документально підтвердити оплату послуг на 8,4 млн грн.

Крім того, витрачено зайві кошти на оренду приміщень, які не використовуються та утримання автопарку легкових автівок для адміністративно-управлінського персоналу, за умови його використання за законодавством лише посадовими особами.

Так, у 2023 році підприємство не зважило на відсутність фінансового плану, який було затверджено майже через рік від дати, визначеної законодавством, і витратило на придбання автомобілів та їх обладнання близько 15,1 млн грн.

"Не менше питань в аудиторів постало щодо фінансування нещодавно відкритих за кордоном 6 відокремлених підрозділів для оформлення паспортів українцям, які перебувають за межами держави. Як зʼясувалося, громадяни України, оформлюючи паспорти закордоном, поряд із оплатою сервісних послуг державного підприємства сплачували за законодавством й адміністративний збір, що визначався у гривнях та зараховувався до Державного бюджету України", - сказано в повідомленні.

Також виявлено факти, коли на роботу до філій брали близьких осіб.

Загалом на премії, оплату праці за невідпрацьований час, ремонтні роботи та інші послуги ДП "Документ" зайво витрачено понад 45 млн грн.

Сума неефективного використання коштів на підприємстві сягає близько 84 млн грн.

З огляду на вказане, об'єкту контролю та ДМС, як органу управління, надано рекомендації щодо покращення діяльності державного підприємства. Аудиторський звіт передано до правоохоронних органів.