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Товарообіг України досяг $99 млрд у 2023 році. Найбільші партнери — Польща та Китай
12:45 12.01.2024 |
Товарообіг України становив $99,4 млрд за 2023 рік і залишився на рівні 2022 року ($99,7 млрд). Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.
У 2023 році в Україну імпортували товарів на $63,5 млрд, а експортували - на $36 млрд.
Країни, з яких більше імпортували товарів в Україну: Китай - $10,4 млрд, Польща - $6,6 млрд і Німеччина - $4,9 млрд.
Експортували з України найбільше до Польщі - на $4,7 млрд, Румунії - на $3,7 млрд, Китаю - на $2,4 млрд.
У загальних обсягах завезених у січні-грудні 2023 року товарів 65% склали такі категорії:
- машини, обладнання та транспорт - $19,8 млрд;
- продукція хімічної промисловості - $11 млрд;
- паливно-енергетичні товари - $10,3 млрд.
Під час митного оформлення цих товарів до бюджету сплачено 103,4 млрд грн, що становить 23% надходжень митних платежів.
До трійки товарів, що найбільше експортувались з України, увійшли:
- продовольчі товари - $21,8 млрд;
- метали та вироби з них - $3,9 млрд;
- машини, обладнання та транспорт - $2,9 млрд.
Під час митного оформлення експорту товарів, на які встановлено вивізне мито, до бюджету сплачено 559,2 млн грн.
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