У пунктах пропуску на кордоні з Польщею у чергах - понад 1800 вантажівок

У чергах на КПП «Медика-Шегині» перебувають близько тисячі автомобілів, що більше, ніж на трьох інших пунктах пропуску - «Ягодин», «Рава-Руська» і «Краківець».

Про це повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини» речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Укрінформ.

«Звісно, ми бачимо і чергу навпроти пункту пропуску «Шегині» бо, власне, і водії та перевізники шукають маршрути, якими вони можуть перетнути кордон. Тисяча вантажних засобів станом на ранок перебували навпроти «Шегині». І десь вісімсот транспортних засобів - навпроти тих трьох напрямків, які продовжують блокуватися», - сказав він.

Демченко додав, що на трьох напрямках блокування продовжується - на пунктах пропуску «Ягодин», «Рава-Руська» і «Краківець».

Раніше речники поліції у містах Томашув Любельський і Холм Люблінського воєводства, а також Перемишль і Ярослав Підкарпатського воєводства повідомили Укрінформу, що час очікування фур на перетин польсько-українського кордону триває в середньому від двох до чотирьох діб.

6 листопада 2023 року польські перевізники заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною в пунктах пропуску «Ягодин - Дорогуськ», «Краківець - Корчова», «Рава-Руська - Гребенне».

23 листопада до них приєднались польські аграрії у пункті пропуску «Шегині-Медика», висуваючи свої вимоги.

З 24 грудня на період Різдвяних свят до 4 січня вони призупиняли блокаду кордону в цьому місці.

З 6 січня у Польщі відновили рух вантажівок дорогою до прикордонного пункту пропуску «Медика - Шегині», де аграрії на невизначений час призупинили блокаду кордону.