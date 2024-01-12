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У пунктах пропуску на кордоні з Польщею у чергах - понад 1800 вантажівок
12:21 12.01.2024 |
У чергах на КПП «Медика-Шегині» перебувають близько тисячі автомобілів, що більше, ніж на трьох інших пунктах пропуску - «Ягодин», «Рава-Руська» і «Краківець».
Про це повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини» речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Укрінформ.
«Звісно, ми бачимо і чергу навпроти пункту пропуску «Шегині» бо, власне, і водії та перевізники шукають маршрути, якими вони можуть перетнути кордон. Тисяча вантажних засобів станом на ранок перебували навпроти «Шегині». І десь вісімсот транспортних засобів - навпроти тих трьох напрямків, які продовжують блокуватися», - сказав він.
Демченко додав, що на трьох напрямках блокування продовжується - на пунктах пропуску «Ягодин», «Рава-Руська» і «Краківець».
Раніше речники поліції у містах Томашув Любельський і Холм Люблінського воєводства, а також Перемишль і Ярослав Підкарпатського воєводства повідомили Укрінформу, що час очікування фур на перетин польсько-українського кордону триває в середньому від двох до чотирьох діб.
6 листопада 2023 року польські перевізники заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною в пунктах пропуску «Ягодин - Дорогуськ», «Краківець - Корчова», «Рава-Руська - Гребенне».
23 листопада до них приєднались польські аграрії у пункті пропуску «Шегині-Медика», висуваючи свої вимоги.
З 24 грудня на період Різдвяних свят до 4 січня вони призупиняли блокаду кордону в цьому місці.
З 6 січня у Польщі відновили рух вантажівок дорогою до прикордонного пункту пропуску «Медика - Шегині», де аграрії на невизначений час призупинили блокаду кордону.
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