Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

МВФ: Важливо, щоб донори виконали свої зобов'язання з фінансової підтримки України

23:46 11.01.2024 |

Економіка

 

Міжнародний валютний фонд називає «значними» потреби України в зовнішній підтримці та закликає всіх донорів і партнерів нашої країни забезпечити виконання взятих на себе фінансових зобов'язань.

Про це заявила в четвер на пресбрифінгу в Вашингтоні директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Потреби України у фінансуванні залишаються значними. За нашими оцінками, у 2024 році країні знадобиться фінансування в розмірі близько $42 мільярдів, у тому числі офіційна підтримка донорів у розмірі близько $32 мільярдів. Тож, безумовно, важливо, щоби донори та партнери України забезпечили виконання своїх фінансових зобов'язань», - зауважила представниця Фонду.

Вона підкреслила, що це необхідно Україні для того, щоби підтримувати макроекономічну стабільність.

Козак також нагадала, що Україна добилася позитивних показників щодо економічного зростання в 2023 році - на рівні 4,5%. Крім того, український уряд досяг значного прогресу в зниженні інфляції, яка в перший рік війни зросла до майже 27%, а в 2023-му зменшилася до рівня 6%.

За її словами, економічний прогноз МВФ для України на поточний рік уточнюватиметься з урахуванням поточних дискусій Фонду з українською владою.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2023 року Виконавча рада МВФ завершила другий перегляд програми EFF України, виділивши транш у розмірі $900 мільйонів. Загальний обсяг виплат Україні за програмою наразі становить $4,5 мільярда.

У Фонді констатували, що Україна досягла значного прогресу в виконанні зобов'язань за програмою EFF попри складні воєнні умови. При цьому, у МВФ підкреслили, що важливе значення для подальшого економічного зростання України матиме збереження імпульсу реформ.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,9982
  0,1941
 0,51
EUR
 1
 41,7410
  0,0605
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3732  0,01 0,03 39,0972  0,11 0,28
EUR 42,0880  0,08 0,19 42,9360  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0300  0,16 0,42 38,1000  0,12 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес