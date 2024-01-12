МВФ: Важливо, щоб донори виконали свої зобов'язання з фінансової підтримки України

Міжнародний валютний фонд називає «значними» потреби України в зовнішній підтримці та закликає всіх донорів і партнерів нашої країни забезпечити виконання взятих на себе фінансових зобов'язань.

Про це заявила в четвер на пресбрифінгу в Вашингтоні директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Потреби України у фінансуванні залишаються значними. За нашими оцінками, у 2024 році країні знадобиться фінансування в розмірі близько $42 мільярдів, у тому числі офіційна підтримка донорів у розмірі близько $32 мільярдів. Тож, безумовно, важливо, щоби донори та партнери України забезпечили виконання своїх фінансових зобов'язань», - зауважила представниця Фонду.

Вона підкреслила, що це необхідно Україні для того, щоби підтримувати макроекономічну стабільність.

Козак також нагадала, що Україна добилася позитивних показників щодо економічного зростання в 2023 році - на рівні 4,5%. Крім того, український уряд досяг значного прогресу в зниженні інфляції, яка в перший рік війни зросла до майже 27%, а в 2023-му зменшилася до рівня 6%.

За її словами, економічний прогноз МВФ для України на поточний рік уточнюватиметься з урахуванням поточних дискусій Фонду з українською владою.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2023 року Виконавча рада МВФ завершила другий перегляд програми EFF України, виділивши транш у розмірі $900 мільйонів. Загальний обсяг виплат Україні за програмою наразі становить $4,5 мільярда.

У Фонді констатували, що Україна досягла значного прогресу в виконанні зобов'язань за програмою EFF попри складні воєнні умови. При цьому, у МВФ підкреслили, що важливе значення для подальшого економічного зростання України матиме збереження імпульсу реформ.