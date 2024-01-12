Фінансові новини
- |
- 12.01.24
- |
- 00:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
МВФ: Важливо, щоб донори виконали свої зобов'язання з фінансової підтримки України
23:46 11.01.2024 |
Міжнародний валютний фонд називає «значними» потреби України в зовнішній підтримці та закликає всіх донорів і партнерів нашої країни забезпечити виконання взятих на себе фінансових зобов'язань.
Про це заявила в четвер на пресбрифінгу в Вашингтоні директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Потреби України у фінансуванні залишаються значними. За нашими оцінками, у 2024 році країні знадобиться фінансування в розмірі близько $42 мільярдів, у тому числі офіційна підтримка донорів у розмірі близько $32 мільярдів. Тож, безумовно, важливо, щоби донори та партнери України забезпечили виконання своїх фінансових зобов'язань», - зауважила представниця Фонду.
Вона підкреслила, що це необхідно Україні для того, щоби підтримувати макроекономічну стабільність.
Козак також нагадала, що Україна добилася позитивних показників щодо економічного зростання в 2023 році - на рівні 4,5%. Крім того, український уряд досяг значного прогресу в зниженні інфляції, яка в перший рік війни зросла до майже 27%, а в 2023-му зменшилася до рівня 6%.
За її словами, економічний прогноз МВФ для України на поточний рік уточнюватиметься з урахуванням поточних дискусій Фонду з українською владою.
Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2023 року Виконавча рада МВФ завершила другий перегляд програми EFF України, виділивши транш у розмірі $900 мільйонів. Загальний обсяг виплат Україні за програмою наразі становить $4,5 мільярда.
У Фонді констатували, що Україна досягла значного прогресу в виконанні зобов'язань за програмою EFF попри складні воєнні умови. При цьому, у МВФ підкреслили, що важливе значення для подальшого економічного зростання України матиме збереження імпульсу реформ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Корупційний протокол щодо Шмигаля. Що про це відомо і чим загрожує прем'єру
ТОП-НОВИНИ
|Законопроєкт про мобілізацію Верховна Рада повертає в Кабмін - Арахамія
|НБУ пропонує розглянути можливість додаткового оподаткування некритичного імпорту
|Безугла вирішила покинути партію «Слуга народу», але далі підтримувати Зеленського
|Диктатура Верховної ради: як у парламенті виводять на міжнародний рівень боротьбу з опозицією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|МВФ: Важливо, щоб донори виконали свої зобов'язання з фінансової підтримки України
|Інвестиційний підрозділ Світового банку залучив майже 1 млрд доларів для України
|«Енергоатом» став акціонерним товариством
|Мінекономіки оцінило зростання ВВП України у 2023 р. у 5%
|Ветерани війни можуть безкоштовно пройти ІТ-курси
|Фонд держмайна з 18 спроби продав столичний ресторан «Щекавиця»
Бізнес
|VW разом з Bosch тестує систему автоматичного паркування й заряджання електромобілів, та встановлюватиме ChatGPT у авто
|Kia представила концепти зі змінним кузовом
|MSI показала на CES 2024 портативну ігрову консоль Claw A1M
|Intel анонсувала процесори Arrow Lake та Lunar Lake у другій половині 2024 року
|Єврокомісія схвалила створення спільного підприємства Volvo і Renault
|AMD представила чип Ryzen 7 8700G з графікою Radeon 780M RDNA 3 – конкурентом NVIDIA GTX 1650
|AMD Ryzen 7 5700X3D для AM4 вийде 31 січня – майже аналог хітового 5800X3D (і на $100 дешевше)