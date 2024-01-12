Фінансові новини
- |
- 12.01.24
- |
- 00:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Інвестиційний підрозділ Світового банку залучив майже 1 млрд доларів для України
23:42 11.01.2024 |
Приватний інвестиційний підрозділ Світового банку залучив майже 1 мільярд доларів на відновлення приватного сектору України.
Про це заявив керуючий директор Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Махтар Діоп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За його словами, близько 620 млн доларів із коштів, залучених для України - частина пакета в 2 млрд доларів, оголошеного в грудні 2022 року, - надійшли з власного балансу інвестиційного підрозділу, а ще 360 млн доларів - із зовнішнього фінансування.
"Перш за все, нам потрібно продовжувати стежити за розвитком політичної ситуації, і є деякі побоювання. Нам потрібно буде продовжувати мобілізувати більше ресурсів, щоб трохи гарантувати деякі з інвестицій, які ми робимо, тому що ми беремо багато інвестицій на свій баланс", - заявив він.
Діоп додав, що IFC схильна до ризику в Україні більше, ніж інші агентства з розвитку.
Київ розглядає питання мобілізації коштів на відновлення, оцінюваних у 400 млрд доларів, як ніколи гостро, оскільки в Європі та США з'явилися ознаки втоми від донорів.
За словами Діопа, надання гарантій, щоб дати зовнішнім інвесторам упевненість у розміщенні ресурсів, було "головним завданням", яке стоїть перед МФК у справі мобілізації подальших коштів для свого пакета підтримки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Корупційний протокол щодо Шмигаля. Що про це відомо і чим загрожує прем'єру
ТОП-НОВИНИ
|Законопроєкт про мобілізацію Верховна Рада повертає в Кабмін - Арахамія
|НБУ пропонує розглянути можливість додаткового оподаткування некритичного імпорту
|Безугла вирішила покинути партію «Слуга народу», але далі підтримувати Зеленського
|Диктатура Верховної ради: як у парламенті виводять на міжнародний рівень боротьбу з опозицією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|МВФ: Важливо, щоб донори виконали свої зобов'язання з фінансової підтримки України
|Інвестиційний підрозділ Світового банку залучив майже 1 млрд доларів для України
|«Енергоатом» став акціонерним товариством
|Мінекономіки оцінило зростання ВВП України у 2023 р. у 5%
|Ветерани війни можуть безкоштовно пройти ІТ-курси
|Фонд держмайна з 18 спроби продав столичний ресторан «Щекавиця»
Бізнес
|VW разом з Bosch тестує систему автоматичного паркування й заряджання електромобілів, та встановлюватиме ChatGPT у авто
|Kia представила концепти зі змінним кузовом
|MSI показала на CES 2024 портативну ігрову консоль Claw A1M
|Intel анонсувала процесори Arrow Lake та Lunar Lake у другій половині 2024 року
|Єврокомісія схвалила створення спільного підприємства Volvo і Renault
|AMD представила чип Ryzen 7 8700G з графікою Radeon 780M RDNA 3 – конкурентом NVIDIA GTX 1650
|AMD Ryzen 7 5700X3D для AM4 вийде 31 січня – майже аналог хітового 5800X3D (і на $100 дешевше)