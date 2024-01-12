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АНАЛІТИКА

Інвестиційний підрозділ Світового банку залучив майже 1 млрд доларів для України

 

Приватний інвестиційний підрозділ Світового банку залучив майже 1 мільярд доларів на відновлення приватного сектору України.

Про це заявив керуючий директор Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Махтар Діоп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, близько 620 млн доларів із коштів, залучених для України - частина пакета в 2 млрд доларів, оголошеного в грудні 2022 року, - надійшли з власного балансу інвестиційного підрозділу, а ще 360 млн доларів - із зовнішнього фінансування.

"Перш за все, нам потрібно продовжувати стежити за розвитком політичної ситуації, і є деякі побоювання. Нам потрібно буде продовжувати мобілізувати більше ресурсів, щоб трохи гарантувати деякі з інвестицій, які ми робимо, тому що ми беремо багато інвестицій на свій баланс", - заявив він.

Діоп додав, що IFC схильна до ризику в Україні більше, ніж інші агентства з розвитку.

Київ розглядає питання мобілізації коштів на відновлення, оцінюваних у 400 млрд доларів, як ніколи гостро, оскільки в Європі та США з'явилися ознаки втоми від донорів.

За словами Діопа, надання гарантій, щоб дати зовнішнім інвесторам упевненість у розміщенні ресурсів, було "головним завданням", яке стоїть перед МФК у справі мобілізації подальших коштів для свого пакета підтримки.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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