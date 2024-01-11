Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінекономіки оцінило зростання ВВП України у 2023 р. у 5%

23:15 11.01.2024 |

Економіка

 

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2023 році зріс на 5% після падіння на 28,8% у 2022 році, таку попередню оцінку Міністерства економіки озвучила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко на вебінарі Центру економічної стратегії в четвер.

"Це так зване відновлювальне зростання", - сказала вона, додавши, що в Нацбанку зростання ВВП минулого року оцінюють у 5,5%.

Свириденко уточнила, що найбільші темпи відновлення продемонстрували державне управління та оборона завдяки пріоритетному фінансуванню, будівництво з урахуванням проєктів відновлення, сільське господарство завдяки хорошій погоді та високому врожаю, внутрішня торгівля та переробна промисловість.

Раніше Мінекономіки оцінювало зростання ВВП за січень-листопад 2023 року порівняно з відповідним періодом минулого року на рівні 5,5%.

НБУ наприкінці жовтня покращив прогноз зростання ВВП України цього року з 2,9% до 4,9%, а наступного - з 3,5% до 3,6%. Однак в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук зазначив, що з високою імовірністю зростання економіки минулого року перевищило 5%.

Уряд під час затвердження проєкту держбюджету до другого читання на початку листопада покращив оцінку зростання ВВП цього року з 2,8% до 5%, але погіршив її на 2024 рік з 5% до 4,6%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,9982
  0,1941
 0,51
EUR
 1
 41,7410
  0,0605
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3732  0,01 0,03 39,0972  0,11 0,28
EUR 42,0880  0,08 0,19 42,9360  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0300  0,16 0,42 38,1000  0,12 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес