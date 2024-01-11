Ветерани війни можуть безкоштовно пройти ІТ-курси

Ветерани війни в Україні мають змогу безкоштовно пройти ІТ-курси та опанувати нову професію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український ветеранський фонд та Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За даними міністерства, навчання можливе як у групах, так і у форматі індивідуальних занять із ментором.

Ветерани матимуть змогу вивчити або підвищити рівень володіння навичками:

* мови верстки та програмування;

* розробки вебсайтів і застосунків;

* створення клієнт-серверних застосунків;

* написання баз даних.

Крім цього, курс допоможе у написанні проєктів і підготовці до проходження кваліфікаційних тестів.

Долучитись до реєстрації можна за посиланням.