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АНАЛІТИКА

Ветерани війни можуть безкоштовно пройти ІТ-курси

23:01 11.01.2024 |

Економіка

 

Ветерани війни в Україні мають змогу безкоштовно пройти ІТ-курси та опанувати нову професію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український ветеранський фонд та Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За даними міністерства, навчання можливе як у групах, так і у форматі індивідуальних занять із ментором.

Ветерани матимуть змогу вивчити або підвищити рівень володіння навичками:

* мови верстки та програмування;
* розробки вебсайтів і застосунків;
* створення клієнт-серверних застосунків;
* написання баз даних.

Крім цього, курс допоможе у написанні проєктів і підготовці до проходження кваліфікаційних тестів.

Долучитись до реєстрації можна за посиланням.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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