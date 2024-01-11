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АНАЛІТИКА

Фонд держмайна з 18 спроби продав столичний ресторан «Щекавиця»

22:50 11.01.2024 |

Економіка

 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 18-ї спроби продав будівлю колись культового столичного ресторану "Щекавиця", що знаходиться на балансі збанкрутілого банку "Січ".

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зазначається, що аукціон відбувся 27 грудня 2023 року. На сьогодні покупець та переможець торгів - ТОВ "Укрскладсервіс" - перерахував усю суму - понад 16 млн грн - за лот.

Відповідний договір купівлі-продажу укладено, отримані кошти будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів банку "Січ"

Зазначається, що попередні торги, також завершилися успішно, проте тоді переможець не розрахувався за лот. Результати продажу були скасовані, а аукціон визнано таким, що не відбувся.

Наразі ціна продажу за підсумками останнього аукціону, майже на 500 тис. грн перевищила попередню переможну ставку. Участь у торгах взяли участь двоє учасників.

Уперше актив було виставлено на продаж 1 березня 2023 року. Одним лотом продавалися: будівля ресторану "Щекавиця" на київському Подолі; майже 3,5 тисячі основних засобів; і торговельна марка Schekavica.

Ресторан, загальною площею майже 885 кв. м, має більше 10 зал, стилізованих в атмосфері українського села. Серед основних засобів, виставлених на торги у складі лоту, були ресторанний посуд меблі та професійне кухонне обладнання.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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