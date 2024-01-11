Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Польські перевізники анонсували поновлення блокади в Медиці

 

Польські перевізники знову заблокують пункт пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною. Про це заявив власник логістичної компанії Rafał Mekler Transport Рафал Меклер.

"З Медики пішли фермери, до Медики повертаються перевізники", - написав він у Facebook 11 січня й оприлюднив копію повідомлення про акцію.

У документі йдеться про те, що акція розпочнеться о 9:00 15 січня і триватиме цілодобово до 15 березня. Вимоги блокувальників залишилися незмінними.

За неофіційною інформацією війт гміни Медики заборонив зібрання перевізників на кордоні. Протестувальники мають право оскаржити рішення місцевої влади у відповідному окружному суді. Суд має розглянути справу протягом 24 годин.

Подібна ситуація склалася у грудні в Дорогуську. 14 грудня війт цього польського міста не погодив відновлення протесту на кордоні. Перевізники оскаржили заборону в окружному суді Любліна, який дозволив їм відновити блокаду найбільшого пункту пропуску на кордоні з Україною.
6 січня міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкєрський та представники руху "Ошукане село", які блокували пункт пропуску "Медика-Шегині", підписали угоду щодо припинення блокади.

Міністр пообіцяв задовольнити всі вимоги фермерів: субсидії на кукурудзу в розмірі 1 млн злотих, збільшення кредитування на 2,5 млрд злотих та збереження розміру сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,9982
  0,1941
 0,51
EUR
 1
 41,7410
  0,0605
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3732  0,01 0,03 39,0972  0,11 0,28
EUR 42,0880  0,08 0,19 42,9360  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0300  0,16 0,42 38,1000  0,12 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес