Польські перевізники анонсували поновлення блокади в Медиці

Польські перевізники знову заблокують пункт пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною. Про це заявив власник логістичної компанії Rafał Mekler Transport Рафал Меклер.

"З Медики пішли фермери, до Медики повертаються перевізники", - написав він у Facebook 11 січня й оприлюднив копію повідомлення про акцію.

У документі йдеться про те, що акція розпочнеться о 9:00 15 січня і триватиме цілодобово до 15 березня. Вимоги блокувальників залишилися незмінними.

За неофіційною інформацією війт гміни Медики заборонив зібрання перевізників на кордоні. Протестувальники мають право оскаржити рішення місцевої влади у відповідному окружному суді. Суд має розглянути справу протягом 24 годин.

Подібна ситуація склалася у грудні в Дорогуську. 14 грудня війт цього польського міста не погодив відновлення протесту на кордоні. Перевізники оскаржили заборону в окружному суді Любліна, який дозволив їм відновити блокаду найбільшого пункту пропуску на кордоні з Україною.

6 січня міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкєрський та представники руху "Ошукане село", які блокували пункт пропуску "Медика-Шегині", підписали угоду щодо припинення блокади.

Міністр пообіцяв задовольнити всі вимоги фермерів: субсидії на кукурудзу в розмірі 1 млн злотих, збільшення кредитування на 2,5 млрд злотих та збереження розміру сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.