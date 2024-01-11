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Польські перевізники анонсували поновлення блокади в Медиці
20:35 11.01.2024 |
Польські перевізники знову заблокують пункт пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною. Про це заявив власник логістичної компанії Rafał Mekler Transport Рафал Меклер.
"З Медики пішли фермери, до Медики повертаються перевізники", - написав він у Facebook 11 січня й оприлюднив копію повідомлення про акцію.
У документі йдеться про те, що акція розпочнеться о 9:00 15 січня і триватиме цілодобово до 15 березня. Вимоги блокувальників залишилися незмінними.
За неофіційною інформацією війт гміни Медики заборонив зібрання перевізників на кордоні. Протестувальники мають право оскаржити рішення місцевої влади у відповідному окружному суді. Суд має розглянути справу протягом 24 годин.
Подібна ситуація склалася у грудні в Дорогуську. 14 грудня війт цього польського міста не погодив відновлення протесту на кордоні. Перевізники оскаржили заборону в окружному суді Любліна, який дозволив їм відновити блокаду найбільшого пункту пропуску на кордоні з Україною.
6 січня міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкєрський та представники руху "Ошукане село", які блокували пункт пропуску "Медика-Шегині", підписали угоду щодо припинення блокади.
Міністр пообіцяв задовольнити всі вимоги фермерів: субсидії на кукурудзу в розмірі 1 млн злотих, збільшення кредитування на 2,5 млрд злотих та збереження розміру сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.
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