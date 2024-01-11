На польсько-українському кордоні фури стоять у чергах до чотирьох діб

Час очікування фур на перетин польсько-українського кордону триває в середньому від двох до чотирьох діб.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіли речники поліції у містах Томашув Любельський і Холм Люблінського воєводства, а також Перемишль і Ярослав Підкарпатського воєводства.

Речниця поліції у місті Холм Ева Чиж повідомила агентству, що черга на дорозі до пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" сягає населеного пункту Людвінув і становить 4 км. У ній стоять 60 фур, а час очікування на перетин кордону становить 40 годин. Поліцейська зауважила, що від ранку протестувальники пропускають швидше - три фури на годину. Чиж висловила думку, що відносно невелика черга до цього пункту пропуску пояснюється тим, що водії через блокаду, ймовірно, обирають інші пункти пропуску, де черга проходить швидше. За її словами, через низькі температури в останні дні водіям надавалися теплі напої і їжа.

Своєю чергою речниця поліції у місті Томашув Любельський Малгожата Павловська повідомила, що довжина черги до пункту пропуску "Гребенне-Рава Руська", з урахуванням буферних зон, на сьогодні становить 12 км і закінчується між населеними пунктами Любича Королівська і Белжец. За її словами, у черзі перебуває 400 вантажівок, а час очікування на перетин кордону сягає 90 годин.

Речниця поліції в місті Ярослав Анна Длугош зазначила агентству, що у чергі до пункту пропуску "Корчова-Краківець" зараз очікує на перевірку приблизно 300 фур.

Своєю чергою речниця поліції в місті Перемишль Йоанна Голіш повідомила, що у черзі до пункту пропуску "Медика-Шегині" стоять близько 1 тис. фур, а час очікування становить 90 годин. За її словами, черга сягає Робчицького повіту, який віддалений від кордону на приблизно 140 км.

6 листопада 2023 року польські перевізники заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною в пунктах пропуску "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова", "Рава-Руська - Гребенне".

23 листопада до них приєднались польські аграрії у пункті пропуску "Шегині-Медика", висуваючи свої вимоги. З 24 грудня на період Різдвяних свят до 4 січня вони призупиняли блокаду кордону в цьому місці. З 6 січня у Польщі відновили рух вантажівок дорогою до прикордонного пункту пропуску "Медика - Шегині", де аграрії на невизначений час призупинили блокаду кордону.