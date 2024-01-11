На кордоні України та Польщі в чергах стоять 1 900 вантажівок

На кордоні України та Польщі у чергах стоять 1 900 вантажівок, триває блокування напрямків трьох пунктів пропуску.

Про це Укрінформу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Продовжується блокування напрямків пунктів пропуску "Рава-Руська - Гребенне", "Краківець - Корчова", "Ягодин - Дорогуськ". За інформацією польських прикордонників, станом на ранок 1000 вантажівок перебувають в чергах на цих трьох напрямках в бік України", - повідомив речник.

Крім того, на напрямку пункту пропуску "Шегині - Медика" очікують 900 вантажівок. Після розблокування рух вантажівок на цьому напрямку став більш інтенсивний, однак черги залишаються.

На інших ділянках кордону рух для вантажівок не блокується. Черга залишається на території Словаччини в бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород". Станом на ранок сьогодні очікувало проїзду 400 вантажівок.

Також черга з вантажівок на території Угорщини на напрямку пункту пропуску "Тиса" - 250 вантажівок.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок поблизу трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Корчова - Краківець", "Гребенне - Рава-Руська", "Дорогуськ - Ягодин". Серед основних вимог - повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

З 6 січня у Польщі відновили рух вантажівок дорогою до прикордонного пункту пропуску "Медика - Шегині".