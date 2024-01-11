Естонія надасть Україні допомогу до 2027 року на суму EUR1,2 млрд - президент Каріс

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що Таллінн виділить Україні допомогу в розмірі 1,2 млрд євро до 2027 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

За його словами, таким є розмір довгострокової допомоги Естонії Україні до 2027 року.

"Україна потребує більшого і кращого озброєння. Потужності військової промисловості ЄС необхідно збільшити, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно, не завтра, а сьогодні. У нас не повинно бути жодних обмежень на постачання зброї Україні", - зазначив Каріс.

Він наголосив, що в Естонії є конкретні плани щодо відновлення України, для чого було б також справедливо використовувати заморожені російські кошти.

"Росія хоче завоювати не тільки Україну. Вона кинула виклик усьому демократичному світу", - резюмував Каріс.

Президент України Володимир Зеленський зранку у четвер, 11 січня, прибув до естонської столиці Таллінна.

Напередодні Зеленський перебував з візитом у Вільнюсі. Литовський президент Гітанас Науседа оголосив про плани передати Україні наступні партії військової допомоги, до яких увійдуть боєприпаси, генератори та бронемашини M577.

Далі Зеленський вирушить до Латвії.