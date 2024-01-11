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Естонія надасть Україні допомогу до 2027 року на суму EUR1,2 млрд - президент Каріс
12:32 11.01.2024 |
Президент Естонії Алар Каріс заявив, що Таллінн виділить Україні допомогу в розмірі 1,2 млрд євро до 2027 року.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.
За його словами, таким є розмір довгострокової допомоги Естонії Україні до 2027 року.
"Україна потребує більшого і кращого озброєння. Потужності військової промисловості ЄС необхідно збільшити, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно, не завтра, а сьогодні. У нас не повинно бути жодних обмежень на постачання зброї Україні", - зазначив Каріс.
Він наголосив, що в Естонії є конкретні плани щодо відновлення України, для чого було б також справедливо використовувати заморожені російські кошти.
"Росія хоче завоювати не тільки Україну. Вона кинула виклик усьому демократичному світу", - резюмував Каріс.
Президент України Володимир Зеленський зранку у четвер, 11 січня, прибув до естонської столиці Таллінна.
Напередодні Зеленський перебував з візитом у Вільнюсі. Литовський президент Гітанас Науседа оголосив про плани передати Україні наступні партії військової допомоги, до яких увійдуть боєприпаси, генератори та бронемашини M577.
Далі Зеленський вирушить до Латвії.
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