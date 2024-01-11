Гранти й не тільки: Мегсу Corps підтримає малий та середній бізнес в Україні

Міністерство економіки України спільно з міжнародною гуманітарною організацією Мегсу Corps працюватимуть над подоланням негативних наслідків війни для малого та середнього бізнесу.

Як передає Укрінформ, Меморандум про співпрацю підписали перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко та керівник Місії Mercy Corps в Україні Стівен Джон Клаборн, повідомляє Мінекономіки.

Документом, зокрема, передбачається співпраця в сфері відновлення постраждалого мікро-, малого та середнього бізнесу шляхом грантової підтримки та інших програм.

«Ми вдячні за допомогу українським внутрішньо переміщеним особам, за підтримку аграрного сектору. Завдяки вашій ініціативі з підтримки економічної стабільності України підприємства змогли релокуватися в безпечні регіони, працювати та розвиватися. Переконана, наша співпраця, спрямована на відновлення та розвиток мікро-, малого та середнього бізнес, буде результативною та сприятиме посиленню економіки України», - зазначила Свириденко.

Згідно підписаного Меморандуму, Мінекономіки та Мегсу Corps також співпрацюватимуть у сферах: подолання негативних наслідків війни як для місцевих громад, так і для українського бізнесу, взаємодії з бізнес-спільнотою для забезпечення сталого розвитку бізнесу та сприяння зростанню експорту до держав-членів ЄС та США, тощо.

У Мінекономіки наголошують, що Меморандум сприятиме оперативному співробітництву у сфері відновлення постраждалого від бойових дій бізнесу в Україні через надання грантової чи фінансової підтримки, реалізацію навчальних та менторських програм. Документ також передбачає впровадження та організацію спільних проєктів і діяльність у сферах відновлення та розвитку підприємництва в Україні.

Як повідомлялось, Мегсу Corps - міжнародна гуманітарна організація, яка працює в Україні з початку повномасштабного вторгнення та має офіси-представництва в Київській, Львівській, Дніпропетровській та Одеській областях. За минулий рік організація надала допомогу близько 1,38 млн. вимушено переміщених громадян в Україні та за кордоном. Також Мегсу Corps реалізує Програму підтримки економічної стійкості України, спрямовану на підтримку релокованого та місцевого мікро-, малого та середнього бізнесу. Учасникам проекту надаються гранти від півтори до сорока тисяч доларів США на відновлення підприємницької діяльності. В аграрній сфері організація надає допомогу на відновлення втраченої через війну дрібної фермерської діяльності, а також малим та середнім фермерським підприємствам для подолання наслідків війни у сільському господарстві.