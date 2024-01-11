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Українська металургія уникла падіння у 2023 році навіть без комбінатів Маріуполя
19:54 10.01.2024 |
Українські металургійні підприємства у 2023 році зберегли темпи виробництва на рівні 2022 року. Про це свідчать дані об'єднання підприємств Укрметалургпром.
Україна у 2023 році виробила 6 млн тонн чавуну (мінус 6,1% порівняно з 2022 роком), 6,23 млн тонн сталі (-0,6%), 5,37 млн тонн прокату (+0,4%).
Ці дані враховують період початку 2022 року, коли ще працювали металургійні підприємства Маріуполя. Облога російськими військами Азовсталі розпочалася у середині травня.
Враховуючи виробництво тільки на металургійних підприємствах, що працювали весь 2022 рік (без урахування виробництва в Маріуполі), зростання виплавки чавуну у 2023 році склало +17%, сталі +26,9%, прокату +31,2%.
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