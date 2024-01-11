Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українська металургія уникла падіння у 2023 році навіть без комбінатів Маріуполя

19:54 10.01.2024 |

Економіка

Українська металургія уникла падіння у 2023 році навіть без комбінатів Маріуполя

 

Українські металургійні підприємства у 2023 році зберегли темпи виробництва на рівні 2022 року. Про це свідчать дані об'єднання підприємств Укрметалургпром.

Україна у 2023 році виробила 6 млн тонн чавуну (мінус 6,1% порівняно з 2022 роком), 6,23 млн тонн сталі (-0,6%), 5,37 млн тонн прокату (+0,4%).

Ці дані враховують період початку 2022 року, коли ще працювали металургійні підприємства Маріуполя. Облога російськими військами Азовсталі розпочалася у середині травня.

Українська металургія уникла падіння у 2023 році навіть без комбінатів Маріуполя

 

Враховуючи виробництво тільки на металургійних підприємствах, що працювали весь 2022 рік (без урахування виробництва в Маріуполі), зростання виплавки чавуну у 2023 році склало +17%, сталі +26,9%, прокату +31,2%.

Українська металургія уникла падіння у 2023 році навіть без комбінатів Маріуполя
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,1923
  0,0330
 0,09
EUR
 1
 41,8015
  0,0170
 0,04

Курс обміну валют на вчора, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3860  0,06 0,16 39,2088  0,07 0,18
EUR 42,0088  0,10 0,24 42,9800  0,14 0,33

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1900  0,07 0,18 38,2200  0,07 0,18
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес