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ЄС зробив крок до виділення макрофіну Україні
17:26 10.01.2024 |
Посли держав Європейського Союзу в середу, 10 січня, у Брюсселі проголосували за початок переговорів із Європейським парламентом про надання Україні макрофінансової допомоги на найближчі чотири роки на суму 50 мільярдів євро. Про це повідомило представництво при Євросоюзі Бельгії, яка з 1 січня головує в Раді ЄС. Цей мандат дасть змогу Бельгії почати переговори з Європарламентом і "діяти максимально швидко", заявили в представництві.
Джерела в дипломатичних колах ЄС повідомили DW, що, як і очікувалося, рішення ухвалили кваліфікованою більшістю - проти виступила лише Угорщина. Як пояснив один зі співрозмовників, вона залишилася при своїй думці, що Брюсселю слід розбити цю суму на частини і щорічно затверджувати їх виділення владі України в Європейській раді.
Планується, що остаточне рішення про суму макрофінансової допомоги Києву і форму її надання ухвалять на спеціальному засіданні Європейської ради 1 лютого. До цього дня Європарламент, Єврокомісія і Рада ЄС мають завершити попередні переговори про макрофінансову допомогу, сказали джерела DW. Одне з них зазначило, що на цей період також заплановано переговори Єврокомісії з Будапештом, який не приховує своїх намірів витягти з цієї угоди якомога більше переваг для себе.
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